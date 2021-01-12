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12.01.2021 14:33
Рубрика: Власть

За незаконное задержание на 48 часов предложили ввести компенсацию

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесен законопроект о компенсации за моральный вред, причиненный гражданину в результате незаконного задержания на 48 часов.
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Автором поправок в Гражданский кодекс выступила депутат фракции "Единая Россия" Наталья Костенко.

- Даже незначительное по времени ограничение свободы является вмешательством в свободу и личную неприкосновенность, право на которые охраняется положениями Конституции РФ, - отметила автор в пояснительной записке.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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На эту тему, напомнила инициатор, был вердикт Конституционного Суда РФ - о праве требовать возмещение вреда вследствие незаконного административного задержания. Однако суды, по ее словам, нередко отказывают в удовлетворении соответствующих исков, ссылаясь на отсутствие в законе прямого указания на данное право.

Сейчас гражданин имеет право на возмещение вреда, если его незаконно осудили, привлекли к уголовной ответственности, заключили под стражу, арестовали за административное правонарушение или взяли с него подписку о невыезде. Депутат предлагает расширить список оснований - добавить в него незаконное административное задержание, незаконное задержание в качестве подозреваемого и другие действия, повлекшие незаконное лишение (ограничение) свободы гражданина. Также перечисленные действия будут основаниями для компенсации морального вреда.

Как предполагается, объем компенсации будет определять суд - в зависимости от понесенного гражданином ущерба (например, потери в зарплате).

Депутат в комментарии "Интерфаксу" сообщила, что на ее инициативу получен положительный отзыв экспертного совета фракции "Единая Россия". Кроме того, концепцию проекта поддержал Минюст.

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