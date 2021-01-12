За сутки в России подтверждено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 12,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 5001
- 2 Санкт-Петербург 2731
- 3 Московская область 1083
- 4 Нижегородская область 442
- 5 Ростовская область 394
- 6 Воронежская область 391
- 7 Свердловская область 361
- 8 Красноярский край 315
- 9 Вологодская область 303
- 10 Хабаровский край 302
- 11 Челябинская область 291
- 12 Пермский край 287
- 13 Самарская область 278
- 14 Иркутская область 263
- 15 Волгоградская область 260
- 16 Саратовская область 254
- 17 Ульяновская область 245
- 18 Архангельская область 243
- 19 Ставропольский край 243
- 20 Омская область 241
- 21 Мурманская область 237
- 22 Приморский край 233
- 23 Забайкальский край 230
- 24 Псковская область 229
- 25 Кировская область 228
- 26 Тверская область 226
- 27 Ленинградская область 218
- 28 Республика Коми 210
- 29 Тульская область 206
- 30 Ханты-Мансийский автономный округ 205
- 31 Калининградская область 200
- 32 Алтайский край 197
- 33 Краснодарский край 196
- 34 Пензенская область 195
- 35 Ярославская область 190
- 36 Удмуртская Республика 189
- 37 Республика Крым 184
- 38 Брянская область 182
- 39 Новгородская область 181
- 40 Орловская область 178
- 41 Ивановская область 178
- 42 Республика Карелия 176
- 43 Белгородская область 176
- 44 Астраханская область 171
- 45 Курская область 170
- 46 Оренбургская область 169
- 47 Липецкая область 168
- 48 Республика Башкортостан 167
- 49 Калужская область 162
- 50 Тамбовская область 157
- 51 Владимирская область 157
- 52 Смоленская область 156
- 53 Республика Дагестан 156
- 54 Тюменская область 155
- 55 Республика Бурятия 149
- 56 Сахалинская область 141
- 57 Новосибирская область 136
- 58 Томская область 135
- 59 Республика Саха (Якутия) 123
- 60 Рязанская область 122
- 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 121
- 62 Амурская область 119
- 63 Кемеровская область 111
- 64 Республика Хакасия 105
- 65 Курганская область 101
- 66 Кабардино-Балкарская Республика 96
- 67 Севастополь 93
- 68 Республика Чувашия 90
- 69 Республика Татарстан 89
- 70 Республика Калмыкия 86
- 71 Чеченская Республика 85
- 72 Республика Мордовия 83
- 73 Карачаево-Черкесская Республика 82
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 81
- 75 Республика Ингушетия 80
- 76 Камчатский край 72
- 77 Республика Адыгея 69
- 78 Костромская область 68
- 79 Республика Марий Эл 49
- 80 Магаданская область 25
- 81 Республика Алтай 24
- 82 Республика Тыва 22
- 83 Еврейская автономная область 14
- 84 Чукотский автономный округ 2
- 85 Ненецкий автономный округ 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 448203 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Ненецкий автономный округ 0,1%
- 2. Республика Тыва, Республика Алтай 0,2%
- 3. Магаданская область 0,3%
За последние сутки подтверждена 531 смерть
- Москва 72
- Санкт-Петербург 68
- Ростовская область 26
- Московская область 25
- Свердловская область 18
- Нижегородская область 17
- Красноярский край 17
- Краснодарский край 16
- Иркутская область 16
- Ивановская область 11
- Республика Чувашия 11
- Вологодская область 9
- Пермский край 9
- Челябинская область 9
- Республика Хакасия 9
- Новосибирская область 9
- Владимирская область 8
- Воронежская область 8
- Республика Крым 8
- Ставропольский край 8
- Республика Тыва 8
- Алтайский край 8
- Омская область 8
- Липецкая область 7
- Мурманская область 7
- Республика Коми 6
- Ленинградская область 6
- Волгоградская область 6
- Ханты-Мансийский автономный округ 6
- Тверская область 5
- Тульская область 5
- Республика Дагестан 5
- Самарская область 5
- Саратовская область 5
- Калининградская область 4
- Астраханская область 4
- Севастополь 4
- Оренбургская область 4
- Забайкальский край 4
- Белгородская область 3
- Курская область 3
- Орловская область 3
- Архангельская область 3
- Республика Бурятия 3
- Приморский край 3
- Хабаровский край 3
- Костромская область 2
- Тамбовская область 2
- Ярославская область 2
- Республика Карелия 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Башкортостан 2
- Республика Мордовия 2
- Удмуртская Республика 2
- Пензенская область 2
- Магаданская область 2
- Смоленская область 1
- Псковская область 1
- Республика Адыгея 1
- Республика Ингушетия 1
- Кабардино-Балкарская Республика 1
- Кировская область 1
- Тюменская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
За весь период по России умерло 62 804 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 755 человек
- Москва 6778
- Московская область 1569
- Санкт-Петербург 1258
- Красноярский край 550
- Челябинская область 477
- Ростовская область 473
- Нижегородская область 473
- Хабаровский край 409
- Чеченская Республика 391
- Ивановская область 387
- Свердловская область 369
- Пермский край 357
- Белгородская область 347
- Республика Крым 347
- Мурманская область 314
- Вологодская область 311
- Республика Карелия 310
- Приморский край 296
- Республика Башкортостан 286
- Ставропольский край 271
- Кировская область 271
- Самарская область 271
- Волгоградская область 262
- Иркутская область 255
- Архангельская область 252
- Республика Коми 251
- Псковская область 241
- Ульяновская область 240
- Смоленская область 231
- Саратовская область 231
- Ямало-Ненецкий автономный округ 225
- Тверская область 221
- Новосибирская область 214
- Ленинградская область 211
- Омская область 211
- Томская область 202
- Тульская область 198
- Калининградская область 195
- Алтайский край 195
- Удмуртская Республика 193
- Ханты-Мансийский автономный округ 190
- Республика Хакасия 186
- Краснодарский край 183
- Ярославская область 179
- Тамбовская область 177
- Оренбургская область 162
- Республика Дагестан 151
- Брянская область 149
- Пензенская область 139
- Тюменская область 132
- Воронежская область 131
- Республика Бурятия 131
- Кабардино-Балкарская Республика 128
- Новгородская область 126
- Республика Саха (Якутия) 116
- Курская область 113
- Орловская область 113
- Кемеровская область 113
- Владимирская область 112
- Забайкальский край 108
- Калужская область 101
- Амурская область 101
- Рязанская область 94
- Липецкая область 81
- Астраханская область 81
- Курганская область 81
- Карачаево-Черкесская Республика 79
- Республика Мордовия 78
- Костромская область 76
- Республика Северная Осетия - Алания 72
- Сахалинская область 71
- Севастополь 69
- Камчатский край 69
- Республика Чувашия 68
- Республика Адыгея 67
- Республика Калмыкия 54
- Республика Марий Эл 26
- Магаданская область 25
- Республика Алтай 21
- Республика Татарстан 20
- Республика Тыва 20
- Еврейская автономная область 9
- Республика Ингушетия 7
- Ненецкий автономный округ 2
- Чукотский автономный округ 1
За весь период выписано по выздоровлении по России 2 825 430 человек.