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12.01.2021 11:00
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 12,3% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 5001
  • 2 Санкт-Петербург 2731
  • 3 Московская область 1083
  • 4 Нижегородская область 442
  • 5 Ростовская область 394
  • 6 Воронежская область 391
  • 7 Свердловская область 361
  • 8 Красноярский край 315
  • 9 Вологодская область 303
  • 10 Хабаровский край 302
  • 11 Челябинская область 291
  • 12 Пермский край 287
  • 13 Самарская область 278
  • 14 Иркутская область 263
  • 15 Волгоградская область 260
  • 16 Саратовская область 254
  • 17 Ульяновская область 245
  • 18 Архангельская область 243
  • 19 Ставропольский край 243
  • 20 Омская область 241
  • 21 Мурманская область 237
  • 22 Приморский край 233
  • 23 Забайкальский край 230
  • 24 Псковская область 229
  • 25 Кировская область 228
  • 26 Тверская область 226
  • 27 Ленинградская область 218
  • 28 Республика Коми 210
  • 29 Тульская область 206
  • 30 Ханты-Мансийский автономный округ 205
  • 31 Калининградская область 200
  • 32 Алтайский край 197
  • 33 Краснодарский край 196
  • 34 Пензенская область 195
  • 35 Ярославская область 190
  • 36 Удмуртская Республика 189
  • 37 Республика Крым 184
  • 38 Брянская область 182
  • 39 Новгородская область 181
  • 40 Орловская область 178
  • 41 Ивановская область 178
  • 42 Республика Карелия 176
  • 43 Белгородская область 176
  • 44 Астраханская область 171
  • 45 Курская область 170
  • 46 Оренбургская область 169
  • 47 Липецкая область 168
  • 48 Республика Башкортостан 167
  • 49 Калужская область 162
  • 50 Тамбовская область 157
  • 51 Владимирская область 157
  • 52 Смоленская область 156
  • 53 Республика Дагестан 156
  • 54 Тюменская область 155
  • 55 Республика Бурятия 149
  • 56 Сахалинская область 141
  • 57 Новосибирская область 136
  • 58 Томская область 135
  • 59 Республика Саха (Якутия) 123
  • 60 Рязанская область 122
  • 61 Ямало-Ненецкий автономный округ 121
  • 62 Амурская область 119
  • 63 Кемеровская область 111
  • 64 Республика Хакасия 105
  • 65 Курганская область 101
  • 66 Кабардино-Балкарская Республика 96
  • 67 Севастополь 93
  • 68 Республика Чувашия 90
  • 69 Республика Татарстан 89
  • 70 Республика Калмыкия 86
  • 71 Чеченская Республика 85
  • 72 Республика Мордовия 83
  • 73 Карачаево-Черкесская Республика 82
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 81
  • 75 Республика Ингушетия 80
  • 76 Камчатский край 72
  • 77 Республика Адыгея 69
  • 78 Костромская область 68
  • 79 Республика Марий Эл 49
  • 80 Магаданская область 25
  • 81 Республика Алтай 24
  • 82 Республика Тыва 22
  • 83 Еврейская автономная область 14
  • 84 Чукотский автономный округ 2
  • 85 Ненецкий автономный округ 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 448203 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Ненецкий автономный округ 0,1%
  • 2. Республика Тыва, Республика Алтай 0,2%
  • 3. Магаданская область 0,3%
За последние сутки подтверждена 531 смерть
  • Москва 72
  • Санкт-Петербург 68
  • Ростовская область 26
  • Московская область 25
  • Свердловская область 18
  • Нижегородская область 17
  • Красноярский край 17
  • Краснодарский край 16
  • Иркутская область 16
  • Ивановская область 11
  • Республика Чувашия 11
  • Вологодская область 9
  • Пермский край 9
  • Челябинская область 9
  • Республика Хакасия 9
  • Новосибирская область 9
  • Владимирская область 8
  • Воронежская область 8
  • Республика Крым 8
  • Ставропольский край 8
  • Республика Тыва 8
  • Алтайский край 8
  • Омская область 8
  • Липецкая область 7
  • Мурманская область 7
  • Республика Коми 6
  • Ленинградская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Ханты-Мансийский автономный округ 6
  • Тверская область 5
  • Тульская область 5
  • Республика Дагестан 5
  • Самарская область 5
  • Саратовская область 5
  • Калининградская область 4
  • Астраханская область 4
  • Севастополь 4
  • Оренбургская область 4
  • Забайкальский край 4
  • Белгородская область 3
  • Курская область 3
  • Орловская область 3
  • Архангельская область 3
  • Республика Бурятия 3
  • Приморский край 3
  • Хабаровский край 3
  • Костромская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ярославская область 2
  • Республика Карелия 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Башкортостан 2
  • Республика Мордовия 2
  • Удмуртская Республика 2
  • Пензенская область 2
  • Магаданская область 2
  • Смоленская область 1
  • Псковская область 1
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Кабардино-Балкарская Республика 1
  • Кировская область 1
  • Тюменская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1

За весь период по России умерло 62 804 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 755 человек
  • Москва 6778
  • Московская область 1569
  • Санкт-Петербург 1258
  • Красноярский край 550
  • Челябинская область 477
  • Ростовская область 473
  • Нижегородская область 473
  • Хабаровский край 409
  • Чеченская Республика 391
  • Ивановская область 387
  • Свердловская область 369
  • Пермский край 357
  • Белгородская область 347
  • Республика Крым 347
  • Мурманская область 314
  • Вологодская область 311
  • Республика Карелия 310
  • Приморский край 296
  • Республика Башкортостан 286
  • Ставропольский край 271
  • Кировская область 271
  • Самарская область 271
  • Волгоградская область 262
  • Иркутская область 255
  • Архангельская область 252
  • Республика Коми 251
  • Псковская область 241
  • Ульяновская область 240
  • Смоленская область 231
  • Саратовская область 231
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 225
  • Тверская область 221
  • Новосибирская область 214
  • Ленинградская область 211
  • Омская область 211
  • Томская область 202
  • Тульская область 198
  • Калининградская область 195
  • Алтайский край 195
  • Удмуртская Республика 193
  • Ханты-Мансийский автономный округ 190
  • Республика Хакасия 186
  • Краснодарский край 183
  • Ярославская область 179
  • Тамбовская область 177
  • Оренбургская область 162
  • Республика Дагестан 151
  • Брянская область 149
  • Пензенская область 139
  • Тюменская область 132
  • Воронежская область 131
  • Республика Бурятия 131
  • Кабардино-Балкарская Республика 128
  • Новгородская область 126
  • Республика Саха (Якутия) 116
  • Курская область 113
  • Орловская область 113
  • Кемеровская область 113
  • Владимирская область 112
  • Забайкальский край 108
  • Калужская область 101
  • Амурская область 101
  • Рязанская область 94
  • Липецкая область 81
  • Астраханская область 81
  • Курганская область 81
  • Карачаево-Черкесская Республика 79
  • Республика Мордовия 78
  • Костромская область 76
  • Республика Северная Осетия - Алания 72
  • Сахалинская область 71
  • Севастополь 69
  • Камчатский край 69
  • Республика Чувашия 68
  • Республика Адыгея 67
  • Республика Калмыкия 54
  • Республика Марий Эл 26
  • Магаданская область 25
  • Республика Алтай 21
  • Республика Татарстан 20
  • Республика Тыва 20
  • Еврейская автономная область 9
  • Республика Ингушетия 7
  • Ненецкий автономный округ 2
  • Чукотский автономный округ 1

За весь период выписано по выздоровлении по России 2 825 430 человек.

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