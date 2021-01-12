За сутки в России подтверждено 22 934 случая COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом среди вновь выявленных случаев 12,3% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 5001

2 Санкт-Петербург 2731

3 Московская область 1083

4 Нижегородская область 442

5 Ростовская область 394

6 Воронежская область 391

7 Свердловская область 361

8 Красноярский край 315

9 Вологодская область 303

10 Хабаровский край 302

11 Челябинская область 291

12 Пермский край 287

13 Самарская область 278

14 Иркутская область 263

15 Волгоградская область 260

16 Саратовская область 254

17 Ульяновская область 245

18 Архангельская область 243

19 Ставропольский край 243

20 Омская область 241

21 Мурманская область 237

22 Приморский край 233

23 Забайкальский край 230

24 Псковская область 229

25 Кировская область 228

26 Тверская область 226

27 Ленинградская область 218

28 Республика Коми 210

29 Тульская область 206

30 Ханты-Мансийский автономный округ 205

31 Калининградская область 200

32 Алтайский край 197

33 Краснодарский край 196

34 Пензенская область 195

35 Ярославская область 190

36 Удмуртская Республика 189

37 Республика Крым 184

38 Брянская область 182

39 Новгородская область 181

40 Орловская область 178

41 Ивановская область 178

42 Республика Карелия 176

43 Белгородская область 176

44 Астраханская область 171

45 Курская область 170

46 Оренбургская область 169

47 Липецкая область 168

48 Республика Башкортостан 167

49 Калужская область 162

50 Тамбовская область 157

51 Владимирская область 157

52 Смоленская область 156

53 Республика Дагестан 156

54 Тюменская область 155

55 Республика Бурятия 149

56 Сахалинская область 141

57 Новосибирская область 136

58 Томская область 135

59 Республика Саха (Якутия) 123

60 Рязанская область 122

61 Ямало-Ненецкий автономный округ 121

62 Амурская область 119

63 Кемеровская область 111

64 Республика Хакасия 105

65 Курганская область 101

66 Кабардино-Балкарская Республика 96

67 Севастополь 93

68 Республика Чувашия 90

69 Республика Татарстан 89

70 Республика Калмыкия 86

71 Чеченская Республика 85

72 Республика Мордовия 83

73 Карачаево-Черкесская Республика 82

74 Республика Северная Осетия-Алания 81

75 Республика Ингушетия 80

76 Камчатский край 72

77 Республика Адыгея 69

78 Костромская область 68

79 Республика Марий Эл 49

80 Магаданская область 25

81 Республика Алтай 24

82 Республика Тыва 22

83 Еврейская автономная область 14

84 Чукотский автономный округ 2

85 Ненецкий автономный округ 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 448203 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Ненецкий автономный округ 0,1%

2. Республика Тыва, Республика Алтай 0,2%

3. Магаданская область 0,3% За последние сутки подтверждена 531 смерть Москва 72

Санкт-Петербург 68

Ростовская область 26

Московская область 25

Свердловская область 18

Нижегородская область 17

Красноярский край 17

Краснодарский край 16

Иркутская область 16

Ивановская область 11

Республика Чувашия 11

Вологодская область 9

Пермский край 9

Челябинская область 9

Республика Хакасия 9

Новосибирская область 9

Владимирская область 8

Воронежская область 8

Республика Крым 8

Ставропольский край 8

Республика Тыва 8

Алтайский край 8

Омская область 8

Липецкая область 7

Мурманская область 7

Республика Коми 6

Ленинградская область 6

Волгоградская область 6

Ханты-Мансийский автономный округ 6

Тверская область 5

Тульская область 5

Республика Дагестан 5

Самарская область 5

Саратовская область 5

Калининградская область 4

Астраханская область 4

Севастополь 4

Оренбургская область 4

Забайкальский край 4

Белгородская область 3

Курская область 3

Орловская область 3

Архангельская область 3

Республика Бурятия 3

Приморский край 3

Хабаровский край 3

Костромская область 2

Тамбовская область 2

Ярославская область 2

Республика Карелия 2

Республика Калмыкия 2

Республика Башкортостан 2

Республика Мордовия 2

Удмуртская Республика 2

Пензенская область 2

Магаданская область 2

Смоленская область 1

Псковская область 1

Республика Адыгея 1

Республика Ингушетия 1

Кабардино-Балкарская Республика 1

Кировская область 1

Тюменская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1 За весь период по России умерло 62 804 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 24 755 человек Москва 6778

Московская область 1569

Санкт-Петербург 1258

Красноярский край 550

Челябинская область 477

Ростовская область 473

Нижегородская область 473

Хабаровский край 409

Чеченская Республика 391

Ивановская область 387

Свердловская область 369

Пермский край 357

Белгородская область 347

Республика Крым 347

Мурманская область 314

Вологодская область 311

Республика Карелия 310

Приморский край 296

Республика Башкортостан 286

Ставропольский край 271

Кировская область 271

Самарская область 271

Волгоградская область 262

Иркутская область 255

Архангельская область 252

Республика Коми 251

Псковская область 241

Ульяновская область 240

Смоленская область 231

Саратовская область 231

Ямало-Ненецкий автономный округ 225

Тверская область 221

Новосибирская область 214

Ленинградская область 211

Омская область 211

Томская область 202

Тульская область 198

Калининградская область 195

Алтайский край 195

Удмуртская Республика 193

Ханты-Мансийский автономный округ 190

Республика Хакасия 186

Краснодарский край 183

Ярославская область 179

Тамбовская область 177

Оренбургская область 162

Республика Дагестан 151

Брянская область 149

Пензенская область 139

Тюменская область 132

Воронежская область 131

Республика Бурятия 131

Кабардино-Балкарская Республика 128

Новгородская область 126

Республика Саха (Якутия) 116

Курская область 113

Орловская область 113

Кемеровская область 113

Владимирская область 112

Забайкальский край 108

Калужская область 101

Амурская область 101

Рязанская область 94

Липецкая область 81

Астраханская область 81

Курганская область 81

Карачаево-Черкесская Республика 79

Республика Мордовия 78

Костромская область 76

Республика Северная Осетия - Алания 72

Сахалинская область 71

Севастополь 69

Камчатский край 69

Республика Чувашия 68

Республика Адыгея 67

Республика Калмыкия 54

Республика Марий Эл 26

Магаданская область 25

Республика Алтай 21

Республика Татарстан 20

Республика Тыва 20

Еврейская автономная область 9

Республика Ингушетия 7

Ненецкий автономный округ 2

Чукотский автономный округ 1 За весь период выписано по выздоровлении по России 2 825 430 человек. Ученые раскрыли генетическую тайну происхождения коронавируса