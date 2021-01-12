Зачем менять статус садоводческих земель

В Совете Федерации считают, что дачным землям нужно определить статус. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов направил министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву письмо с предложением включить садоводческие товарищества в понятие "сельские территории".

Идея не нова, периодически она всплывает на самых разных уровнях. Но пока до каких-либо конкретных шагов дело не дошло. Сейчас, как пояснил "Российской газете" первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, в законе о садоводах не обозначен статус СНТ - ни как населенного пункта, ни как части сельской территории. А как подчеркивает в своем письме Андрей Кутепов, даже те садоводства, которые расположены на землях сельскохозяйственного назначения, выпадают из программ развития сельских территорий, так как садоводства не являются населенными пунктами и находятся, как правило, на межселенных территориях.

Чем же это плохо? Тем, что на территории СНТ особо ничего и не построишь. Какие уж там школы, детские сады и поликлиники, дорогу-то сложно нормальную подвести. И даже если садоводы сами сбросятся и наберут нужную сумму на бетонную дорогу от "большака" до своих дач, местные власти могут не дать "добро", так как изначально считается, что садоводческие товарищества - не место для постоянного проживания.

В Совфеде считают, что это уже стереотип. Многие люди, особенно после начала пандемии, всерьез задумались, что нужно построить капитальную дачу и перебраться жить туда. Особенно если работаешь на удаленке, а дачное товарищество находится не за тридевять земель. К тому же и закон давно позволяет возводить на территории садоводств жилые дома (в том числе и полностью благоустроенные) и регистрироваться в них.

Закон давно позволяет возводить на территории садоводств жилые дома и регистрироваться в них

По мнению Андрея Кутепова, включение садоводств в понятие "сельские территории" позволит расширить сферу действия государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий". А это и газификация, и дороги за счет государства, и детские и спортивные площадки, и социальная инфраструктура.

"Это даст возможность миллионам развивать загородное домостроение, что, в свою очередь, повлияет на решение жилищного вопроса, а также на вопросы продовольственной безопасности и эпидемиологического благополучия", - отмечает Кутепов. А Никита Чаплин добавляет, что включение садоводческих товариществ в состав сельских территорий даст возможность получить социальные выплаты на жилые дома по программе комплексного развития сельских территорий. Так, сегодня за социальной выплатой при строительстве или покупке жилого дома могут обратиться граждане, постоянно проживающие в сельской местности и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, а также занятые в социальной сфере или сельском хозяйстве от 1 года или имеющие 30% собственных средств на жилой дом.

Сенатор считает, что для того, чтобы включить садоводства в сельские территории, достаточно внести изменения в Распоряжение правительства "Об утверждении Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года" и некоторые другие нормативные правовые акты.