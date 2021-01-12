Жириновский предложил заменить Трампа в фильме "Один дома - 2" на себя

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил заменить действующего президента США Дональда Трампа в фильме "Один дома - 2" на себя. И вывесил фотоколлаж на эту тему.

- Если американцев так пугает присутствие Трампа во второй части "Один дома", то его роль могу исполнить я, - написал политик в соцсетях. - Тем более примерно во время съемок второй части мы с делегацией ЛДПР посещали Нью-Йорк.

Жириновский продемонстрировал, как это будет выглядеть, выложил фотоколлаж с предложенной им заменой.

Тем самым лидер ЛДПР отреагировал на резонансную тему в соцсетях: как стало известно, поклонники американского фильма потребовали вырезать из него эпизод с участием Дональда Трампа. Эпизодическую роль в "Один дома - 2" будущий президент исполнил в 1992 году. В указанной сцене он объясняет главному герою, как пройти в лобби отеля Plaza.