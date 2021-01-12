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12.01.2021 18:02
Рубрика: В мире

Жителям острова Бали грозит год тюрьмы за отказ от вакцинации

Текст: Константин Волков

Замминистра юстиции регионального правительства индонезийского острова Бали Эдвард Хиарей официально заявил, что за отказ прививаться от коронавируса может грозить год тюремного заключения. Об этом чиновник сказал, выступая на вебинаре Индонезийской медицинской ассоциации, сообщает издание The Bali Sun.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"К людям, которые отказываются пройти вакцинацию, будут применяться санкции, поскольку мы обязаны остановить эту пандемию", отметил Хиарей.

Он сослался на закон 2018 года о карантинных мерах, в котором сказано, что любой, кто не соблюдает правила карантина или препятствует их исполнению, тем самым ставя под угрозу общественное здоровье, может быть приговорен к году тюрьмы или штрафу 100 миллионов индонезийских рупий (7142 доллара).

"Нарушителей мы можем посадить или оштрафовать, а, может быть, и то, и другое", сказал чиновник. Но при этом он подчеркнул, что столь радикальные меры останутся в качестве крайнего средства, а для начала власти попробуют уговорить население прививаться, рассказывая об опасности коронавируса.

Между тем полиция на Бали жалуется, что многие иностранцы не соблюдают требований и не носят маски. С сентября по январь за нарушение масочного режима были оштрафованы 150 человек, из них 120 - граждане других государств. При этом штраф составляет порядка 7 долларов (100 тысяч индонезийских рупий) никого не пугает, поэтому иногда полицейские, как пишет The Bali Sun, заставляет нарушителей отжиматься, чтобы хоть таким образом дать почувствовать тяжесть наказания.

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