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13.01.2021 09:13
Рубрика: В мире

Аккаунт России в Twitter ответил Киеву гифкой на пост о "краже" Королева

Текст: Диана Ковалева

Аккаунт России в Twitter ответил Киеву на обвинения в "краже" советского конструктора Сергея Королева гифкой из мультика по украинской сказке и напомнил, что когда-то все были одной страной.

Фото: AP Photo/Susan Walsh
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Ранее официальный Twitter-аккаунт Украины в ответ на российский пост о дне рождения Королева опубликовал запись: "Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев. Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на 6 лет: Москва, Колыма, Казань".

Аккаунт России ответил в шутливой форме: "Настоящее "Внимание, воровство" или Украина начала дорожить советским наследием?" и прикрепил к посту анимированную гифку из известного мультфильма "Жил-был пес...", снятого по мотивам украинской народной сказки киностудией "Союзмультфильм".

Напомним, что во вторник исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева.

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