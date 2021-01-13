Аккаунт России в Twitter ответил Киеву гифкой на пост о "краже" Королева

Аккаунт России в Twitter ответил Киеву на обвинения в "краже" советского конструктора Сергея Королева гифкой из мультика по украинской сказке и напомнил, что когда-то все были одной страной.

Ранее официальный Twitter-аккаунт Украины в ответ на российский пост о дне рождения Королева опубликовал запись: "Внимание, воровство! Гений ракетно-космической техники Сергей Королев, называвший себя украинцем, родился: Житомир; вырос: Нежин, Киев; учился: Одесса, Киев. Работал, затем арестован, подвернут пыткам и заключен в тюрьму на 6 лет: Москва, Колыма, Казань".

Аккаунт России ответил в шутливой форме: "Настоящее "Внимание, воровство" или Украина начала дорожить советским наследием?" и прикрепил к посту анимированную гифку из известного мультфильма "Жил-был пес...", снятого по мотивам украинской народной сказки киностудией "Союзмультфильм".

Напомним, что во вторник исполнилось 114 лет со дня рождения Сергея Королева.