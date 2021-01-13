Алексей Кубрин - об итогах ушедшего года

Как поработали в ушедшем году и какие виды на год наступивший? Как сказалась на делах в Союзном государстве пандемия и как преодолеть ее последствия? Об этом "СОЮЗу" рассказал заместитель Госсекретаря Союзного государства, член Постоянного Комитета Алексей Кубрин.

Алексей Александрович, как бы вы кратко подвели итоги прошедшего года?

Алексей Кубрин: Он был непростым не только для Союзного государства, но и для всего мира. Как и везде, определенный спад в экономике имел место. Во многом это связано с тем, что ряд мероприятий с привлечением большого количества участников не удалось осуществить из-за пандемийных требований. Не было обеспечено и подписание некоторых контрактов на поставку продукции, выпускаемой в России и Беларуси. Поэтому по сравнению с аналогичным периодом 2019 года падение взаимного товарооборота составило 15-18 процентов. Однако если говорить о высокотехнологичном продукте (поставке автотракторной техники, элементов микроэлектроники), то падение оказалось гораздо меньше, около десяти процентов.

А если касаться союзных проектов?

Алексей Кубрин: Здесь тоже некоторый спад. Но по высокотехнологичным программам и проектам в рамках взаимодействия силовых структур общая тенденция достаточно стабильная. У нас есть определенные параметры (освоение средств не менее 90 процентов и выпуск высокотехнологичного продукта), и по всем направлениям мы этого достигли. Проблемы возникли по мероприятиям Союзного государства. Как правило, они касались переездов участников из России в Беларусь или обратно. Это проведение различных конференций и слетов молодежи. Некоторые пришлось отменить в связи с требованиями Роспотребнадзора и Минздрава Беларуси. Даже часть мероприятий "Славянского базара" проходила в формате видеоконференции. То же касается Форума регионов Беларуси и России - важнейшего события, которому уделяют большое внимание президенты наших стран. Но эти изменения не принесли глобальных потерь, никакого провала не было. И в наступившем году, если удастся пандемийную ситуацию более-менее стабилизировать, мы отставание преодолеем.

Госсекретарь Союзного государства и вы участвовали в совещании в НАН Беларуси, были подведены итоги и намечены перспективы сотрудничества. Что конкретно решено?

Алексей Кубрин: Мы обозначили, что высокотехнологичные союзные программы успешно реализовывались. Это "Интеграция СГ", "Автоэлектроника", программы космической направленности, по машиностроению. Но больше говорили о перспективных направлениях. В частности, о том, что планируется на заседании рабочей комиссии по единому научно-технологичному пространству откорректировать перечень выполняемых программ Союзного государства. Также были обсуждены итоги рассмотрения и отбора проектов в рамках присуждения премии в области науки и техники Союзного государства. Наивысшую оценку получили два направления по космической деятельности и одно в области биотехнологий (получение лактоферрина человека у трансгенных животных). На заседании комиссии по ЕНТП эти предложения должны быть официально утверждены. Там же предполагается рассмотреть и перспективные программы. Есть темы очень интересные, например в космической сфере. Во главу угла по-прежнему ставим дистанционное зондирование Земли, где мы уже далеко продвинулись. Также ряд перспективных программ проходят предварительные рассмотрения в министерствах и ведомствах.

Например?

Алексей Кубрин: Программу по радиационной безопасности инициировали министерства по ЧС России и Беларуси. Ее важность подчеркивается тем, что начался этап ввода в строй Белорусской АЭС. Естественно, научный подход и подготовка совместных действий белорусских и российских специалистов в этой сфере абсолютно правомерны и должны быть официально оформлены, необходимо создать и технологическую базу, подготовить специалистов для соответствующих исследований. Мы не забыли и про медицину, в частности, крайне важны сегодня вопросы телемедицины. И про программу "Лен" (вопросы выращивания, технологии переработки и, главное, получения изо льна конкурентоспособного материала). Всего около 7-8 концепций новых программ подготовлены НАН Беларуси. Очень интересные вопросы лежат в области крупных фундаментальных исследований - с этим предложением вышла Российская академия наук. НАН Беларуси его поддержала. Думаем, как это реализовать. В рамках нормативно-правовой базы Союзного государства таких программ еще не создавалось, сегодня они несут точечно-отраслевой характер. Но все пришли к выводу, что должна быть сформирована и общая идеология развития единого научно-технологического пространства наших государств.

Возможно, такая программа ускорит его создание. Скажите, насколько это важно?

Алексей Кубрин: Такая задача стоит с начала союзной интеграции. Однако все не так просто. Процесс притормозился в том числе из-за пандемии, но никто затягивать его не заинтересован.