Ученые вырастили новый биоматериал на основе бактерий чайного гриба

Ученые из Великобритании создали "умные" инженерные живые материалы (ELM) на основе бактерий чайного гриба. Такие материалы могут использоваться, например, для фильтрации воды, при упаковке - для обнаружения повреждения с помощью флуоресценции. Также на них можно проецировать изображение, сообщается на сайте Имперского колледжа Лондона.

Такие материалы создаются благодаря особенной комбинации дрожжей и бактерий, которая похожа на ту, что содержится в матери чайного гриба - симбиотический культуре SCOBY.

Отмечено, что ELM создавались и раньше, но с использованием непищевых бактерий. Но таком случае возможность производства в крупных масштабах была сложной задачей, также для выращивания требовался хорошо обученный персонал и хороший условия для выращивания. Новый подход решает эти проблемы, поскольку чайный гриб может вырастить любой человек у себя дома. Так, ученые взяли бактерии SCOBY и хорошо изученные пекарские дрожжи, которые модифицировали и "научили" производить ферменты, которые светятся в темноте, выделяют белок или обнаруживают и уничтожают загрязнителей в окружающей среде.

Изучая то, что получилось, они поняли, что образующаяся целлюлоза действует как каркас, который может удержать многофункциональные ферменты, вырабатываемые дрожжами, а получившиеся материалы прочные, программируемые и недорогие, так как их можно производить из дешёвых сахарных смесей. Чтобы вырастить материал нужно всего несколько дней, а если немного подождать, то он замет всю ванну.

Отмечается, что модифицированные бактерии могут быть использованы сразу и к ним можно подключить сотни вариантов клеточной инженерии. В частности, чтобы продемонстрировать работу материала, биологи "научили" дрожжи находить эстрадиол, гормон, который иногда указывают как загрязнитель окружающей среды.В другом случают дрожжи вырабатывали светящийся фермент люцеферазу при воздействии синего света.

Исследователи предполагают, что из-за доступности компонентов культуры будут адаптированы для домашнего использования, например, для создания фильтров или других полезных материалов.