Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Сегодня любой коммерческий банк имеет право отказаться заключать кредитный договор с клиентом без всяких объяснений. Рассматриваемый в Госдуме законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам "мотивированное объяснение с причинами отказа".

АРБ категорически против и объясняет свою позицию тем, что раскрывать причины отказа затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

В Ассоциации также не уверены, что их разъяснения окажутся полезными потенциальным кредиторам. Зато банкам они вредны: в письме, направленном в Госдуму, отмечается, что предлагаемый порядок приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного.

ЦБ РФ пока не высказал свою позицию на сей счет. Представитель Банка России заявил РБК, что отзыв на законопроект уже готовится, а предварительные комментарии по нему преждевременны.