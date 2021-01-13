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13.01.2021 11:45
Рубрика: Экономика

Банки выступили против раскрытия причин отказов в кредитах

Текст: Александр Проценко
Российские банки выступили против инициативы депутатов обязать их раскрывать клиентам причины отказов в кредитах. Об этом, как сообщает РБК, говорится в письме Ассоциации банков России (АБР), направленному главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Сегодня любой коммерческий банк имеет право отказаться заключать кредитный договор с клиентом без всяких объяснений. Рассматриваемый в Госдуме законопроект предлагает обязать кредиторов давать несостоявшимся заемщикам "мотивированное объяснение с причинами отказа".

Фото: iStock
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АРБ категорически против и объясняет свою позицию тем, что раскрывать причины отказа затруднительно из-за коммерческой тайны, которая распространяется на внутренние модели оценки платежеспособности клиентов.

В Ассоциации также не уверены, что их разъяснения окажутся полезными потенциальным кредиторам. Зато банкам они вредны: в письме, направленном в Госдуму, отмечается, что предлагаемый порядок приведет к значительному росту жалоб заемщиков в ЦБ, суды и службу финансового уполномоченного.

ЦБ РФ пока не высказал свою позицию на сей счет. Представитель Банка России заявил РБК, что отзыв на законопроект уже готовится, а предварительные комментарии по нему преждевременны.

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