Белоруска Арина Соболенко выиграла теннисный турнир в Абу-Даби

"Триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к старому Новому году", - говорится в поздравлении президента Беларуси члена национальной команды по теннису Арины Соболенко с победой на турнире в Абу-Даби.

"Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине - титулу первой ракетки мира", - выражает уверенность Александр Лукашенко в приветствии, которое цитирует пресс-служба главы государства. Он пожелал Арине Соболенко крепкого здоровья и новых достижений во славу родной страны.

Как известно, десятая ракетка мира стала победительницей турнира в Абу-Даби с призовым фондом $565,5 тысяч. Решающий поединок первого в сезоне крупного турнира против россиянки Вероники Кудерметовой, отмечают обозреватели, белоруска провела очень уверенно, выиграв в двух сетах. А теперь в активе Арины Соболенко девять чемпионских титулов на турнирах под эгидой WTA. Благодаря успешному выступлению в Абу-Даби она поднимется на седьмое место в мировом рейтинге, сообщает БЕЛТА.