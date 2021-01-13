Бесплатные лекарства от коронавируса получили более 800 тысяч россиян

Более 800 тысяч россиян, которые лечились от коронавируса дома, получили необходимые им бесплатные лекарства. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства в среду, 13 января.

Она напомнила, что в конце прошлого года было принято решение о выделении средств регионам на приобретение лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом. "Сегодня мы можем констатировать, что лекарствами были обеспечены более 800 тысяч граждан. Я хочу регионы поблагодарить за эту работу", - сказала вице-премьер.

Всего в 2020 году на закупку таких лекарств регионам было выделено 7,8 млрд рублей, в конце декабря из федерального бюджета они дополнительно получили 2,8 млрд рублей на приобретение лекарств в январе. Еще 2,7 млрд рублей они получат в феврале, распоряжение правительства об этом готовится, следует из слов Голиковой.

Она также отметила существенных вклад российский фармпроизводителей в выпуск антиковидных препаратов. Так, с апреля по декабрь объемы их продукции выросли на 301%, а с ноября по декабрь прирост составил 38%.