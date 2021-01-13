В Китае в 3000-летней гробнице нашли бесподобный артефакт

Китайские археологи при проведении раскопок в центре страны обнаружили уникальный нефритовый предмет, вырезанный в форме цикады. Он был найден в гробнице, датированной периодом правления династии Ся (2070-1600 гг. до н.э.).

Как сообщает China.org.cn, открытие совершили исследователи из Китайской академии общественных наук (CASS). Они обследовали 3000-летнюю гробницу в городе Янши, центральная провинция Хэнань. Найденный ими нефритовый предмет оказался небольшим, его длина составляет всего четыре сантиметра.

Этот артефакт оказался уникальным, поскольку он изображает цикаду. Ученые предположили, что древнего неизвестного мастера на создание такого изделия вдохновило не только собственное воображение, но и удивительный жизненный цикл этих насекомых.

Как известно, цикады откладывают яйца под кору или кожицу растений. Вылупившиеся из них личинки живут очень долго, по некоторым данным, они проводят в таком состоянии до 17 лет. За это время они переживают многочисленные линьки, в результате которых у них развиваются зачатки крыльев. Заключительная линька, как правило, происходит на деревьях, куда взбираются окрепшие личинки.

Эксперты предполагают, что нефритовая цикада и была олицетворением этого процесса. Вероятно, в те времена жители древнего Китая отождествляли линьку этих насекомых с новой жизнью после смерти и считали способом общения с богами.

Ведущий автор исследования Чжао Хайтао отметил, что нефритовая цикада была лишь одним из многочисленных артефактов, обнаруженных при обследовании гробницы. Найденная коллекция предметов уже признана самой крупной за все время исследований в данном регионе.

"По мере того, как мы продолжим очищать гробницу для идентификации предметов, весьма вероятно, что мы сделаем и более важные открытия, - сговорит Чжао Хайтао. - Например, находка в гробнице многочисленных фрагментов каллаита указывает на существование большого каллаитового артефакта, который может быть скоро найден".

Каллаит - это зеленоватый декоративный камень, который использовался в Европе и Азии для изготовления украшений в эпоху позднего неолита и раннего бронзового века. К слову, ранее в другой гробнице в этом же месте был обнаружен редкий артефакт - дракон, изготовленный из более чем 2000 каллаитовых камней.