Билли Айлиш выпустит фотокнигу о своей жизни

Фотоальбом с текстами будет построен как увлекательное повествование о жизни певицы. Путешествие по местам, которые ей дороги, с кадрами о дорогих ей людях и событиях, а также - о семье.
- Я провела много часов в течение нескольких месяцев, просматривая семейные альбомы и архивы, лично отбирая все фотографии. И создала книгу своей жизни - с детских дней и до нынешнего момента: в ней будут сотни ранее не известных снимков, - рассказала теперь Билли Айлиш на своей странице в Instagram. - Надеюсь, что вы также сильно полюбите то, что в ней будет опубликовано, как и я сама…
Одновременно с печатным изданием в твердом переплете появятся электронная версия и аудиокнига, в которую войдут никогда ранее еще не рассказанные истории и воспоминания о карьере и личной жизни Билли Айлиш.
Ожидается, что эти издания будут выпущены 11 мая 2021 года.