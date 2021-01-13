Билли Айлиш выпустит фотокнигу о своей жизни

19-летняя поп-звезда Билли Айлиш готовит к выходу книгу о своей жизни. Она отбирает наиболее значимые для себя фотографии, пишет сопроводительные тексты. И очень увлеклась этим новым для себя творчеством.

Фотоальбом с текстами будет построен как увлекательное повествование о жизни певицы. Путешествие по местам, которые ей дороги, с кадрами о дорогих ей людях и событиях, а также - о семье.

- Я провела много часов в течение нескольких месяцев, просматривая семейные альбомы и архивы, лично отбирая все фотографии. И создала книгу своей жизни - с детских дней и до нынешнего момента: в ней будут сотни ранее не известных снимков, - рассказала теперь Билли Айлиш на своей странице в Instagram. - Надеюсь, что вы также сильно полюбите то, что в ней будет опубликовано, как и я сама…

Одновременно с печатным изданием в твердом переплете появятся электронная версия и аудиокнига, в которую войдут никогда ранее еще не рассказанные истории и воспоминания о карьере и личной жизни Билли Айлиш.

Ожидается, что эти издания будут выпущены 11 мая 2021 года.