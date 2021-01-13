Бой-реванш между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом состоится 6 марта 2021 года в Лондоне. По всей вероятности, бой пройдет без зрителей. Новую дату поединка назвал промоутер Эдди Хирн, "опередив" официальный релиз, который должен был появиться только завтра, в пятницу.

- Все знали, что они непременно снова выйдут на один ринг, но теперь я могу сказать, когда это случится - шестого марта, - цитирует Хирна портал BoxingScene. - Нас ждет знаковый поединок для супертяжелого дивизиона. Конечно, сейчас много внимания уделяется организации боя между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри, мы пытаемся окончательно согласовать все условия. Но поединок Диллиан Уайт - Александр Поветкин тоже представляет большой интерес. Это же будет бой за пояс временного чемпиона WBC в супертяжелом весе. Победитель сможет побороться за титул.

Реванш планировали на 21 ноября 2020 года, однако он был перенесен из-за коронавируса у россиянина. Другой предполагаемый вариант - с боем 30 января 2021-го - тоже сорвался. Поветкин болел с температурой и другими симптомами, поэтому Андрей Рябинский - глава промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы Поветкина, был против того, чтобы как можно скорее возвращаться в зал. Команда ориентировалась на начало или конец марта.

- Бой просто переедет на более позднюю дату, но не сильно. Может, на начало или конец марта, - еще в середине декабря в эфире "Матч ТВ" сказал Рябинский. - Скорее всего, поединок пройдет в Лондоне. Переговоры на стадии определения даты, а остальное все обговорено. В контракте есть пункт о реванше, мы обо всем договорились, осталось только назначить дату. Торопиться никогда не надо. Есть время, чтобы пройти медобследование и подлечиться. Надо это время использовать, чтобы после Нового года начать подготовку и входить в тренировочный процесс.

И вот накануне пресс-служба "Мира бокса" сообщила, что Поветкин полностью восстановился и готов приступить к полноценным тренировкам. Во вторник боксер уже отправился в Геленджик, где проведет первый этап подготовки к реваншу против британца Диллиана Уайта.

Александр Поветкин будет защищать пояс временного чемпиона WBC в супертяжелом весе

Эдди Хирн как промоутер Уайта во время оглашения новой даты боя пытался заранее усилить позицию британского боксера, подчеркивая, что Диллиан настроен только на победу и собирается вернуть себе статус обязательного претендента. Однако в конце августа именно Поветкин отправил Уайта на настил ринга в пятом раунде. Да, он сам дважды побывал в нокдаунах в четвертом раунде, но один мощный удар все изменил. Мощный левый апперкот в исполнении Поветкина уже был признан "Нокаутом года" порталом BoxingScene. Кроме того, поединок Поветкин - Уайт номинирован на награду "Бой года" по версии Американской ассоциации журналистов, пишущих о боксе. Мнение специалистов узнаем 22 января. Но за Поветкина легко может проголосовать и любой обычный болельщик. Открытое голосование идет на сайте Всемирного боксерского совета. "Русский витязь" представлен сразу в трех номинациях: "Нокаут года", "Самый драматичный бой года" и "Возвращение года".

25 нокаутов в 36 успешных боях на счету Александра Поветкина. Он также потерпел два поражения, а в одном поединке зафиксировали ничью

Кстати, за награду от WBC, который ежегодно называет лучших боксеров, поборется еще один подопечный "Мира бокса" - Алексей Папин. Отборочный поединок Папина против другого россиянина Руслана Файфера, в котором определился обязательный претендент на титул WBC в первом тяжелом весе, претендует на звание "Самого драматичного поединка 2020 года". В том поединке Алексей Папин отставал в счете судейских записок по результатам пяти раундов со счетом 46-50, 46-49 и 46-49, но победил техническим нокаутом в шестом раунде.