Более 20 тысяч бойцов нацгвардии прибудут в Вашингтон к инаугурации Байдена

Более 20 тысяч бойцов национальной гвардии могут быть привлечены к обеспечению порядка в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщил глава городской полиции Роберт Конти​​​.

"Поскольку это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тысяч членов Национальной гвардии, которые будут в Округе Колумбия (Вашингтон)", - сказал Конти в ходе брифинга.

По его словам, такая масштабная помощь "извне" является беспрецедентной.

Он также добавил, что очень озабочен безопасностью в столице как в предстоящие выходные, так и ближе к инаугурации.

Напомним, что инаугурация Байдена пройдет в Вашингтоне 20 января.