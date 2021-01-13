Более 20 тысяч бойцов нацгвардии прибудут в Вашингтон к инаугурации Байдена

Более 20 тысяч бойцов национальной гвардии могут быть привлечены к обеспечению порядка в Вашингтоне в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщил глава городской полиции Роберт Конти.
"Поскольку это событие национального масштаба, требующее обеспечения безопасности, окончательные цифры сможет предоставить Секретная служба США, но вы можете увидеть свыше 20 тысяч членов Национальной гвардии, которые будут в Округе Колумбия (Вашингтон)", - сказал Конти в ходе брифинга.
По его словам, такая масштабная помощь "извне" является беспрецедентной.
Он также добавил, что очень озабочен безопасностью в столице как в предстоящие выходные, так и ближе к инаугурации.
Напомним, что инаугурация Байдена пройдет в Вашингтоне 20 января.