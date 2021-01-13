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13.01.2021 11:12
Рубрика: В мире

Британцев шокировали продуктовые наборы для малоимущих школьников

Текст: Диана Ковалева

Британскую общественность возмутило содержимое бесплатных пайков для школьников, имеющих право на бесплатные обеды. Наборы, выдаваемые детям из малоимущих семей в период карантина, должны стоить 30 фунтов, но, судя по скудному содержимому, заявленной цене они отнюдь не соответствуют. Внимание к проблеме привлекли разъяренные родители, которые поделились фотографиями полученных пайков в своих соцсетях.

Фото: AP Photo/Matt Dunham
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К примеру, на одном из таких фото запечатлен набор, состоящий из буханки нарезанного хлеба, банки фасоли, нескольких кусочков сыра, двух бананов, двух морковок, трех яблок, двух картофелин, помидора, двух пирожных, трех питьевых йогуртов и небольшого пакетика макарон. Всего этого "богатства", по плану, должно было хватить аж на 10 приемов пищи. По словам одной жительницы Альбиона, опубликовавшей эти кадры, содержимое такого пайка обошлось бы ей в 5,22 фунта в местном супермаркете, но никак не в 30 фунтов.

По задумке, один стандартный продовольственный набор должен обеспечивать ребенка обедом на две недели. Однако на деле в него зачастую кладут лишь несколько банок с консервами, ломтики сыра и овощи, пишет газета Independent. Правительство страны уже признало, что некоторые выданные пайки были "совершенно неприемлемого" содержания. Теперь от министра образования Гэвина Уильямсона требуют улучшить применяемые к их составлению стандарты или же вовсе заменить выдачу продуктов системой ваучеров, которые позволят родителям самим покупать еду для детей, пока школы остаются закрытыми.

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