Брюса Уиллиса выгнали из аптеки из-за отсутствия маски

Известный и в прошлом успешный актер Брюс Уиллис попал в Лос-Анджелесе в пренеприятную ситуацию. Он отправился в местную аптеку за покупками, не озаботившись при этом наличием медицинской или защитной маски.

Подобное пренебрежение мерами безопасности в период пандемии было встречено остальными посетителями торговой точки праведным негодованием.

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/V4kcyxUwy3 pic.twitter.com/SORhCJwfEU — New York Post (@nypost) January 12, 2021

В результате продавец за кассой попросил знаменитость использовать в качестве защитного средства хотя бы платок-бандану, висящую у артиста на шее.

Такой компромисс не устроил 65-летнего "крепкого орешка" и после просьбы уйти он покинул аптеку без покупок.

Стоит отметить, что далеко не все звезды Голливуда относятся к эпидемии коронавируса так легкомысленно. Том Круз, например, на съемках очередной части франшизы "Миссия невыполнима" в ярости обещал уволить любого, кто появится на площадке без маски, а Мэттью МакКонахи записывал гайды по изготовлению защитных масок из подручных средств.