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Брюса Уиллиса выгнали из аптеки из-за отсутствия маски

Новости
    13.01.2021, 14:45
Текст:   Богдан Бобров

Известный и в прошлом успешный актер Брюс Уиллис попал в Лос-Анджелесе в пренеприятную ситуацию. Он отправился в местную аптеку за покупками, не озаботившись при этом наличием медицинской или защитной маски.

Подобное пренебрежение мерами безопасности в период пандемии было встречено остальными посетителями торговой точки праведным негодованием.

В результате продавец за кассой попросил знаменитость использовать в качестве защитного средства хотя бы платок-бандану, висящую у артиста на шее.

Такой компромисс не устроил 65-летнего "крепкого орешка" и после просьбы уйти он покинул аптеку без покупок.

Стоит отметить, что далеко не все звезды Голливуда относятся к эпидемии коронавируса так легкомысленно. Том Круз, например, на съемках очередной части франшизы "Миссия невыполнима" в ярости обещал уволить любого, кто появится на площадке без маски, а Мэттью МакКонахи записывал гайды по изготовлению защитных масок из подручных средств.

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