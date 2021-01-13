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13.01.2021 07:53
Рубрика: Экономика

ЦБ разъяснил порядок вводимого в РФ контроля за операциями с наличностью

Текст: Александр Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Поправки в "антиотмывочный" закон, уточняющие порядок контроля за оборотом наличных денег и безналичных расчетов, вступили в силу 10 января. Они предусматривают обязательный контроль почтовых переводов и снятия денег, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму от 100 тысяч рублей, а также расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью от трех миллионов рублей. Но обязательный контроль вводится только за трансакциями юридических лиц, - подчеркнули в пресс-службе ЦБ РФ.

Фото: РИА Новости
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Причем, ЦБ разъяснил, что у кредитных организаций отпала необходимость как раньше, по сути в ручном режиме, выявлять соответствие проводимой операции с наличностью характеру хозяйственной деятельности юридического лица. "Теперь обязательному контролю будут подлежать любое зачисление или снятие со счета наличных денежных средств юридического лица на сумму равную или превышающую 600 тысяч рублей", - сообщает регулятор.

Существенных изменений не произошло в отношении сделок с недвижимостью: если раньше под контроль попадала вся сделка от трех миллионов рублей, то теперь только отдельные операции в рамках сделки выше указанной суммы.

Банк России заверяет, что вступившие в силу поправки не несут в себе революционных изменений с точки зрения контроля наличных расчетов, но призваны облегчить отчетность для банков. "Цель изменений - снизить нагрузку на финансовые институты при информировании финансовой разведки об операциях, подлежащих обязательному контролю", - подчеркивает регулятор.

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