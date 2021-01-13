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13.01.2021 08:11
Рубрика: Экономика

Цена нефти Brent подскочила до 57 долларов - уровень февраля 2020 года

Текст: Александр Проценко

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов и, как свидетельствуют данные площадки, уже достигла отметки в 57,07 доллара за баррель.

Фото: iStock
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Это случилось впервые с 24 февраля 2020 года, сообщает ТАСС. Одновременно нефть марки WTI дорожает на 0,83%, достигая 53,68 доллара за баррель.

Причиной роста могут стать ожидания на рынках публикации данных о запасах нефти в США по итогам прошлой недели. Аналитики полагают, что показатель за неделю по 8 января сократился на 2,7 миллиона баррелей, что станет пятым снижением показателя подряд.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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