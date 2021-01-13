Что посмотреть в интернете на старый Новый год

В старый Новый год не обязательно пересматривать новогодний-рождественский репертуар. Можно просто - такое кино, которое зарядит энергией хотя бы на ближайшие дни, или же на весь год... А где такое взять, если открываешь онлайн-кинотеатры, а там, как в супермаркете - названия "продуктов", но с чем их "едят"? Пришло время именных подборок - когда кинокритики советуют, что посмотреть.

На выбор критиков влияет и репутация издания, которое они представляют. Обозреватель "РГ" сформировала свою первую именную подборку к празднику старого Нового года - фильмы, которые можно смотреть всей семьей - для онлайн-кинотеара МТС-ТВ, и на отечественном рынке такое сделано впервые. В подборку включены фильмы последних лет.

1. "Тело Христово" (2020)

Польская драма о 20-летнем юноше Даниэле, мечтающем посвятить свою жизнь служению Богу. К этой мысли главный герой пришел, находясь под арестом, и исполнить мечту ему мешает именно судимость. Когда пастор одного небольшого города решает отойти от дел, Даниэль занимает его место, представившись выпускником семинарии. Его неподдельное увлечение религией и искренность притягивает прихожан, и постепенно молодой человек занимает все более важное место в жизни горожан, но оригинальность нового священника, его страстное желание помочь и прошлое осложняют духовный путь героя.

2. "Бэнкси" (2020)

Документальный фильм о самом загадочном художнике нашего времени. Работы Бэнкси можно сравнить с политическим манифестом. Картина дает ответ на вопрос, как уличное искусство захватило весь мир.

3. "Черный дрозд" (2019)

Семейная драма о самом важном - умении ценить свою жизнь и дорожить близкими. В центре сюжета героиня, умирающая от неизлечимой болезни. Ее последнее желание - собрать дома всех членов семьи, но насколько гладко пройдут семейные посиделки?

4. "Джентльмены" (2019)

Фильм Гая Ричи, ставший абсолютном лидером проката и собравший блестящий актерский состав. Главный герой придумал гениальную схему получения дохода, принесшую ему миллиарды долларов. Теперь он хочется избавиться от всего бизнеса, но на пути ему встречаются совсем не дружелюбные джентльмены.

5. "Зеленая книга" (2018)

Фильм, в котором темнокожий пианист, нанявший себе в водители бывшего вышибалу, отправляется на гастроли по южным штатам США в 1960-х годах, где еще сильны расовые предрассудки. Кинокартина точно рисует портрет Америки тех лет.

6. "Пиноккио" (2019)

Новейшая экранизация полюбившейся миллионам сказки о неожиданно ожившей деревянной кукле. Пиноккио следует познать мир, который пока что является одной большой загадкой для него и таит множество опасностей.

7. "Мулан" (2020)

Новый фильм студии Disney. Мулан - дочь почетного воина, обладающая невероятной силой и выносливостью. Она маскируется под мужчину, чтобы занять место в китайской армии. Кино - о внутренней силе женщины.

8. "Королевский корги" (2019)

Мультфильм - комедия для всей семьи, главными героями которого являются едва ли не самые обаятельные собаки, корги. Они - любимцы британской королевы и верные сторожи Елизаветы II. Какого же быть друзьями монарха и жить в Букингемском дворце?

9. "Француз" (2019)

Москва конца 1950-х годов. Начало оттепели в картине показано глазами приехавшего на стажировку французского студента. В Москве Пьер не только знакомится с новым укладом жизни, но и пытается найти своего отца, арестованного в 30-х годах.

10. "Песня имен" (2019)

Экранизация романа Нормана Лебрехта, который рассказывает историю двух друзей детства, которые встретились во время Второй мировой. Спустя 40 лет один друг выясняет, почему другой внезапно исчез, когда наступила их юность.