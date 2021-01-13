Британскую общественность возмутило скудное содержимое бесплатных пайков, которые получают школьники из малоимущих семей, пока их учебные заведения остаются закрытыми. Первыми тревогу забили разъяренные родители, которые поделились в соцсетях фотографиями полученных наборов. К примеру, на одном из таких снимков запечатлены буханка нарезанного хлеба, банка фасоли, несколько кусочков сыра, два банана, две морковки, три яблока, две картофелины, помидор, два пирожных, три питьевых йогурта и небольшой пакетик макарон. Все это "богатство", по словам британки с ником Roadside Mum, опубликовавшей фото, рассчитано аж на 10 дней.

Один стандартный продовольственный набор должен обеспечивать ребенка обедом в течение нескольких суток, хотя на деле, как пишет газета Independent, поставщики нередко кладут в него лишь несколько банок с консервами, ломтики сыра и немного овощей. По данным BBC, один паек, рассчитанный хотя бы на пять ланчей, по составу должен быть гораздо "богаче": одна буханка хлеба, две картофелины, один огурец, три больших помидора, одна банка сладкой кукурузы, пять свежих фруктов, нарезанная вареная ветчина, шесть яиц, 200 грамм сыра, банка тушеной фасоли, три йогурта и одна бутылка полуобезжиренного молока. В этой связи правительство уже признало, что некоторые выданные пайки были "совершенно неприемлемого" содержания.

На фоне поднявшейся волны критики британские власти решили с 18 января предоставить людям выбор: либо продолжать получать готовые наборы, либо перейти на систему ваучеров, которые позволят взрослым самим покупать еду для детей. И вот что больше всего возмутило родителей: по сути, взаимозаменяемые ваучеры и пайки должны быть равными по цене, но на деле поставщики последних явно экономят. По системе ваучеров на неделю за одного ребенка можно получить 15 фунтов, на две - 30. А тот набор, который сфотографировала Roadside Mum, по ее подсчетам, обошелся бы ей максимум в 5,22 фунта в местном супермаркете. "Частная компания, выполнившая контракт... получила на этом хорошую прибыль", - написала женщина в своем Twitter.

К слову, похожая система пайков для детей существует и в США. Несмотря на то, что до пандемии питаться бесплатно или по сниженной цене могли лишь школьники из семей с низким уровнем дохода, с лета прошлого года американские власти ввели систему бесплатных продовольственных наборов для всех учеников. Инициативу продлили до конца текущего учебного года. Каждую неделю родители могут забрать в школе приготовленную на неделю еду, из расчета завтраков и обедов. Например, в государственных школах Ньютона в этом месяце в один ланч входит греческий салат с курицей и хумус с брецелем.

Правительство Британии уже признало, что некоторые выданные пайки были "совершенно неприемлемого" содержания

В другой день обед состоит из сэндвича с индейкой и сыром, а также сэндвича с джемом. "Многие из наших семей, которые не имеют права на бесплатное питание, все еще переживают тяжелые времена и беспокоятся о том, как сохранить еду на столе. Теперь у их детей будет одной проблемой меньше, пока они приспосабливаются к развивающимся сценариям школьного и дистанционного обучения", - объясняет Линдси Агилар, директор службы общественного питания Объединенного школьного округа Тусона в Аризоне.

А как у нас?

В регионах России школьники - дети из малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья и другие льготники - во время дистанционного обучения получали наборы продуктов. Так, в Казани в удаленном формате ребята учились весной прошлого года, и тем из них, кто имел право на бесплатное питание, выдали наборы, каждый из которых был рассчитан на две недели. В них, в частности, входили 20 котлет, по одному килограмму гороха и пшена, упаковки молока и сока, пачки печенья и чая, злаковый батончик.

При этом каждый следующий раз набор в упаковке для разнообразия менялся. В волгоградских школах режим удаленки действовал в последней четверти прошлого года, и первоклашки, а также ребята, которые относятся к льготным категориям, получали по одному продуктовому набору на две недели. В такие наборы входили пачки нескольких видов печенья, упаковка молока, макаронные изделия, крупы рисовая и манная, нектар, сок, чай пакетированный, сахар, кукурузные хлопья и подсолнечное масло.

В Пермском крае продуктовые наборы школьникам-льготникам, обучавшимся на дистанционке (так пермяки учились в апреле и декабре прошлого года. - Ред.), выдавались трижды. В апреле им было выдано два набора (из расчета один на две недели), а в конце ноября один на 28 дней. В каждый из них входили в том числе по три консервы говядины тушеной и сайры, упаковка сосисок, набор круп, по килограмму сахара и крупы, сок и пряники. Подготовили Олег Корякин, Роман Мерзляков, Константин Бахарев, Казань, Волгоград, Пермь