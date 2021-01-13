Датская компания отказалась от участия в достройке "Северного потока 2"

Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2" в российских водах. Газопровод пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии параллельно трассе существующего газопровода "Северный поток". Фото: Томас Ойгстер/ РИА Новости

Риск оказаться под санкциями США заставил датскую инжиниринговую компанию Ramboll, участвующую в строительстве газопровода "Северный поток-2" покинуть проект. Об этом сообщила газета Politiken со ссылкой на источники.

По их словам, на компанию оказывалось сильное давление со стороны американских дипломатов и сенаторов, что привело к решению руководства компании прекратить участие в строительстве российского газопровода.

Ранее стало известно, что Госдепартамент США предупредил европейские компании о возможности применения санкций (и возможного расширения ограничений) за участие в строительстве и содействии реализации проекта "Северный поток 2".

В начале января США приняли оборонный бюджет, который предусматривает новые санкции в отношении "Северного потока-2". Они направлены против организаций, оказывающих техническую поддержку судам, ведущим строительство, а также предоставляющим страховые и сертификационные услуги. После этого норвежская компания DNV GL отказалась проводить сертификацию проекта.

Первый пакет санкций против "Северного потока 2" был принят в конце 2019 года и касался судов, укладывающих трубы для газопровода на глубине свыше 30,5 метров. После этого швейцарская компания Allseas отказалась от дальнейших работ в проекте из-за возможных санкций со стороны США. Сейчас для достройки газопровода используются российские суда.