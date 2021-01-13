Дмитрий Чернышенко поздравил СМИ с Днем печати

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко адресовал средствам массовой информации поздравление с Днем печати.

Он напомнил, что традиция отечественной печатной прессы имеет давнюю и богатую историю. "Со времен первой газеты "Ведомости", которая начала издаваться в 1703 году, российские печатные СМИ проделали огромный путь развития. Сегодня в России насчитываются тысячи печатных изданий - это крупнейшие федеральные газеты и журналы, региональная пресса. На их страницах ежедневно отражаются ключевые события страны, дух эпохи и чувства наших современников", - сказал вице-премьер.

Он отметил, что печатное слово в России ценится высоко, в отрасли работают творческие, преданные своему делу люди, и пожелал всем работникам печати профессиональных успехов, читательского признания и новых интересных проектов. "Государство в свою очередь продолжит делать все необходимое для обеспечения должных условий вашей важной и непростой работы", - подчеркнул Чернышенко.

С Днем печати поздравил работников СМИ и глава Минцифры Максут Шадаев. В своем обращении он поблагодарил медиа за ежедневный доступ к самой разнообразной и актуальной информации. "Многие печатные издания в это непростое кризисное время, с которым мы столкнулись, не только сохранили свои позиции, но и укрепили их. Это означает, что вы делаете свою работу качественно и профессионально, по-прежнему оставаясь интересными читателю. Желаю творческих успехов, профессиональной смелости и преданных читателей!" - сказал министр.