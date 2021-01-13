До конца года 100 госуслуг переведут в электронный формат

До конца 2022 года все госуслуги будут переведены в электронный формат. Всего их будет 169, а 100 из них станут электронными уже в этом году, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

Среди таких услуг вице-премьер назвал документы при рождении ребенка, информирование о расчете пенсии, обжалование штрафов ГИБДД, заключение дистанционного трудового договора, удаленные консультации врача и другие. С января на портале госуслуг можно будет также записаться на вакцинацию.

Ковид подтолкнул процесс перехода граждан в онлайн - общее число пользователей портала госуслуг выросло до 75,5 млн человек, что близко к среднему уровню пользователей интернета в России. Так, согласно недавнему исследованию Mediascope, в 2020 году интернетом хотя бы раз в месяц пользовалось 78% населения страны.

Чернышенко напомнил, что за прошедший год на портале появилось 40 новых услуг. Самыми популярными услугами стали запись к врачу, оформление электронного больничного и выплаты на детей. На май пришлись пиковые нагрузки портала - в день посещаемость могла достигать 25 млн человек при средней посещаемости 5 млн человек в день.

"Мы существенно изменили архитектуру портала, нарастили его мощности, поэтому все последующие выплаты, в том числе декабрьские, родители получили оперативно, без задержек, с уведомлением в личном кабинете", - рассказал вице-премьер.