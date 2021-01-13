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13.01.2021 18:42
Рубрика: Власть

Есть такие партии?

Эксперты ожидают появления новых лиц в Госдуме
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
Успешно выступить на предстоящих выборах в Госдуму смогут те партии, которые проведут яркие избирательные кампании, предложат программы развития регионов и продемонстрируют уважение к избирателям. Войти в Госдуму могут и представители новых партий. К таким выводам пришли специалисты Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) и ВЦИОМ, анализируя положение политических сил и настроения россиян на старте сезона.

Эксперты ЭИСИ составили рейтинг партий. Как пояснила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Екатерина Соколова, в нем были использованы методы изучения рынка. Среди критериев оценки партий - узнаваемость бренда, наличие интересных проектов и ярких лидеров, а также присутствие рисков и драйверов для роста.

Эксперты: У "Новых людей", "Яблока" и Партии пенсионеров есть шансы попасть в Госдуму

В итоге каждой из 16 политических партий, имеющих "золотой ключик" - т.е. возможность идти на выборы в Госдуму без сбора подписей - был присвоен электоральный рейтинг по аналогии с инвестиционным. Так, "Единая Россия" лидирует с показателем А++. Остальные парламентские партии оцениваются на уровне А+, то есть у них всех есть "высочайшая вероятность сформировать фракцию в будущей Госдуме, если они будут участвовать в выборах под нынешними брендами". При этом "Справедливая Россия" немного отстает от идущих "ноздря в ноздрю" КПРФ и ЛДПР. Для успеха на выборах ей нужно "идейно-кадровое усиление", полагают эксперты.

За "голубыми фишками" следует группа партий с показателем В++, это "Новые люди", "Яблоко" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Они "могут с некоторой долей вероятности сформировать фракции, считают аналитики. Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что все эти партии не смогут попасть в Думу одновременно, более вероятно успешное выступление одной из них. По его словам, сейчас порядка 19% россиян декларируют готовность голосовать за непарламентские политические силы, что говорит о запросе на обновление элит.

По словам руководителя Экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, в ближайшие месяцы рейтинги партий будут "перевзвешиваться" по тем же критериям. Секрет успеха для каждой из групп - свой, считает эксперт. Парламентским партиям надо мобилизовать своих сторонников, а непарламентским - привлечь тех, кто обычно на выборы не ходит.

Как рассказал руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, есть несколько факторов, которые следует учитывать партиям, которые включатся в гонку за думские мандаты. В их числе - выраженный запрос на уважение к избирателю и его интересам. Мнения респондентов о том, есть ли партия, отражающая их интересы, разделились примерно пополам: "да" сказали 43% опрошенных, "нет" - 46%.

Кроме того, "люди хотят яркой кампании". По мнению Мамонова, на настроения россиян влияют также выборы за рубежом. "Чем ярче кампании в других странах, чем они резонанснее, тем сильнее аналогичный запрос в нашей стране, - сказал он. - Скучные кампании - это явно не про 2021 год, есть запрос на яркость, на интерес и новые формы".

Парламентским партиям надо мобилизовать своих сторонников, а непарламентским - привлечь тех, кто обычно на выборы не ходит

Еще один фактор - ожидание содержательных программ с акцентом на развитие регионов. "Запрос на региональный фокус стремительно усиливается", - отметил Михаил Мамонов. По данным ВЦИОМ, лишь 14% россиян полностью довольны развитием своих регионов, 51% заявил, что ситуация неоднозначная, но большинство проблем решается, а 30% назвали положение дел на малой родине тяжелым.

"Здесь формируется запрос на предъявление новой, в том числе и региональной политики, которая будет сфокусирована на решении проблем регионов. Если это произойдет, то обеспечит политические бонусы", - заявил Михаил Мамонов. При этом он предостерег партии от написания программ "за все хорошее против всего плохого". По мнению социологов, люди ждут конкретики и видения перспективы.

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