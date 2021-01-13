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13.01.2021 15:29
Рубрика: Власть

Эксперты: У "Новых людей", "Яблока" и Партии пенсионеров есть шансы попасть в Госдуму

Текст: Галина Мисливская
Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) подготовил доклад о перспективах российских партий на старте политического сезона. По мнению его авторов, по итогам сентябрьских выборов в Госдуму могут попасть три непарламентские силы: "Новые люди", "Яблоко" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Как пояснила руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова, для этого исследования были использованы методы изучения рынка. Среди критериев оценки перспектив партий - узнаваемость бренда, наличие интересных проектов и ярких лидеров, а также присутствие рисков и драйверов для роста.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Политические партии начинают подготовку к избирательной кампании в Госдуму

В итоге каждой из 16 политических партий, имеющих "золотой ключик"- т.е. возможность идти на выборы в Госдуму без сбора подписей - был присвоен электоральный рейтинг по аналогии с инвестиционным. Так, "Единая Россия" лидирует с показателем А++, остальные парламентские партии оцениваются на уровне А+, то есть у них всех есть "высочайшая вероятность сформировать фракцию в будущей Госдуме, если они будут участвовать в выборах под нынешними брендами". При этом "Справедливая Россия" немного отстает от идущих "ноздря в ноздрю" КПРФ и ЛДПР. Для успешного выступления на выборах в нижнюю палату ей нужно "идейно-кадровое усиление", полагают эксперты.

За "голубыми фишками" следует группа партий с показателем В++, это "Новые люди", "Яблоко" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Они "могут с некоторой долей вероятности сформировать фракции или претендовать на государственное финансирование", считают аналитики.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков полагает, что все эти партии не смогут попасть в Госдуму одновременно, более вероятно успешное выступление одной из них. По его словам, сейчас порядка 19% россиян декларируют готовность голосовать за непарламентские политические силы, что говорит об общественном запросе на обновление элит.

По словам Екатерины Соколовой, эти показатели отражают расклад на начало политического сезона. Руководитель Экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов добавил, что в ближайшие месяцы рейтинги партий будут "перевзвешиваться" по тем же критериям. Секрет успеха для каждой из групп свой, считает эксперт. Парламентским партиям надо мобилизовать своих сторонников, а непарламентским - привлечь тех, кто обычно на выборы не ходит.

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