Эво Моралес заразился коронавирусом

Первой об этом сообщила радиостанция Kawsachun Coca, в эфире которой Моралес выступает каждые выходные. По ее данным, экс-президент "находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь". Скудность информации привела к тому, что местные СМИ начали спекулировать на тему о состоянии здоровья бывшего лидера страны и где он мог заразиться.

В итоге сам Моралес написал на своей странице в Twitter, что "чувствует себя очень хорошо" и "благодарен большому количеству людей, которые постоянно заботятся о его здоровье и благополучии". А вот СМИ, спекулировавшие на тему о его состоянии, он обвинил в занятии "вредной и мелкой" журналистикой. Тот день, когда такие газеты начнут его хвалить, по мнению Моралеса, будет худшим в его жизни, поскольку это станет доказательством того, что начал действовать против своего народа.

Хотя Моралес больше не является президентом Боливии, он остается одним из самых влиятельных политиков в стране. Его соратник Луис Арсе стал новым лидером республики, а экс-глава государства остается лидером партии "Движение к социализму".

Ранее уже появлялись сообщения о заражении Моралеса коронавирусом, но прежде он их опровергал.