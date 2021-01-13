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13.01.2021 13:20
Рубрика: В мире

Эво Моралес заразился коронавирусом

Текст: Юрий Когалов
Бывший президент Боливии Эво Моралес заболел COVID-19. Сданным им тест на коронавирус дал положительный результат, и теперь политик находится под наблюдением врачей.

Первой об этом сообщила радиостанция Kawsachun Coca, в эфире которой Моралес выступает каждые выходные. По ее данным, экс-президент "находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую медицинскую помощь". Скудность информации привела к тому, что местные СМИ начали спекулировать на тему о состоянии здоровья бывшего лидера страны и где он мог заразиться.

Фото: iStock
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В итоге сам Моралес написал на своей странице в Twitter, что "чувствует себя очень хорошо" и "благодарен большому количеству людей, которые постоянно заботятся о его здоровье и благополучии". А вот СМИ, спекулировавшие на тему о его состоянии, он обвинил в занятии "вредной и мелкой" журналистикой. Тот день, когда такие газеты начнут его хвалить, по мнению Моралеса, будет худшим в его жизни, поскольку это станет доказательством того, что начал действовать против своего народа.

Хотя Моралес больше не является президентом Боливии, он остается одним из самых влиятельных политиков в стране. Его соратник Луис Арсе стал новым лидером республики, а экс-глава государства остается лидером партии "Движение к социализму".

Ранее уже появлялись сообщения о заражении Моралеса коронавирусом, но прежде он их опровергал.

В мире Южная Америка Боливия Пандемия коронавируса COVID-19

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