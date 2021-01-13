ФБР: По итогам беспорядков в Вашингтоне заведено более 160 дел

Правоохранительные органы США активно расследуют произошедшие 6 января в Вашингтоне беспорядки, когда сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия. На сегодняшний день в отношении наиболее активных участников акции возбуждено более 160 дел, заявили в ФБР.

"За шесть дней мы завели более 160 дел, и это лишь вершина айсберга", - передает РИА Новости слова представитель ФБР Стивен Де"Антуоно.

Напомним, что правоохранительные органы подключили к расследованию и рядовых граждан США, объявив через Сеть настоящую "охоту на ведьм". Добровольцы, которых, кстати, нашлось немало, с азартом опознают по видеоматериалам о беспорядках своих знакомых и с удовольствием информируют об этом полицию.