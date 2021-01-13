Фигуристка Константинова ушла из Академии Плющенко

Российская фигуристка Станислава Константинова приняла решение покинуть академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

О решении Константиновой стало известно из переписки в Instagram команды тренера Александра Волкова. В ходе общения представитель volkov_iceteam ответил, что спортсменка покинула группу.

"Станислава ушла из нашей команды. Она покинула академию. Нам жаль, желаем ей успехов", - говорится в сообщении.

Позже в разговоре с корреспондентом Sport24 эту новость подтвердила и сама спортсменка, заявившая, что решила уйти из "Ангелов Плющенко" из-за организационных моментов. "Я буду продолжать тренировки и выступления. Надеюсь, что еще все получится и будет интересно. Насчет того, где буду тренироваться дальше, пока не могу ничего сказать", - сказала Константинова.

Эта спортсменка перешла в Академию Плющенко в феврале прошлого года. Также стало известно об уходе еще одной спортсменки - выступающей за Азербайджан Екатерины Рябовой.