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13.01.2021 15:14
Рубрика: Спорт

Французский баскетболист и его девушка стали звездами TikTok

Текст: Максим Домчев

Баскетболист из Франции Венсан Пуршо стал знаменитым благодаря роликам в социальной сети TikTok.

Фото: Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
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222-сантиметровый Пуршо в свои 28 лет не стал звездой НБА и не выступает за топ-клуб Евролиги. Но о нем узнали миллионы людей во всем мире.

Дело в том, что выступающий за клуб третьей лиги "Юнион Турс Метрополь" баскетболист покорил TikTok.

Сделал он это не один, а со своей девушкой Ванессой, которая ниже возлюбленного на 65 см. На эту тему пара снимает забавные ролики, число просмотров которых превысило 65 миллионов.

У спортсмена сейчас более 600 тысяч подписчиков и 11,1 млн лайков.

Спорт Баскетбол Общество СМИ и соцсети

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