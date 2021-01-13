Французский баскетболист и его девушка стали звездами TikTok

Баскетболист из Франции Венсан Пуршо стал знаменитым благодаря роликам в социальной сети TikTok.

222-сантиметровый Пуршо в свои 28 лет не стал звездой НБА и не выступает за топ-клуб Евролиги. Но о нем узнали миллионы людей во всем мире.

Дело в том, что выступающий за клуб третьей лиги "Юнион Турс Метрополь" баскетболист покорил TikTok.

Сделал он это не один, а со своей девушкой Ванессой, которая ниже возлюбленного на 65 см. На эту тему пара снимает забавные ролики, число просмотров которых превысило 65 миллионов.

У спортсмена сейчас более 600 тысяч подписчиков и 11,1 млн лайков.