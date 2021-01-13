Гинцбург сообщил о поставках вакцины "Спутник V" за рубеж

Российская вакцина "Спутник V" поставляется в другие страны не за счет производственных мощностей нашей страны. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

"Мы поставляем вакцину в другие страны не за счет тех мощностей, которые внутри страны", - подчеркнул эксперт в беседе с РИА Новости.

При этом он отметил, что в российских регионах, у кого-то больше, у кого-то меньше, но уже есть запасы вакцины.

Напомним, что в августе 2020 года Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавируса "Спутник V", разработанный НИЦЭМ имени Гамалеи. Вакцина была создана на проверенной платформе аденовирусных векторов человека, главные преимущества которой - эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.