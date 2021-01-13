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13.01.2021 16:33
Рубрика: Власть

Голикова: Российские вакцины эффективны против нового штамма коронавируса

Текст: Елена Манукиян
Российские вакцины от коронавируса эффективны против нового штамма COVID-19, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства в среду, 13 января. Она подчеркнула, что основания это утверждать у российских ученых уже есть, несмотря на то, что научные исследования продолжаются. Так, например, сегодня проводятся испытания на животных.
Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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"Я могу сказать, что тот сиквенс нового штамма коронавирусной инфекции, который мы провели силами научного центра "Вектор", говорит, что вакцины эффективны против этого нового штамма. Дополнительные исследования нам нужны, чтобы быть уверенными в этом на 200%", - сказала вице-премьер.

Помимо этого Голикова сообщила о планах по наращиванию научной работы по секвенированию других штаммов инфекционных заболеваний. "Это даст нам возможность иметь более широкое представление о том, что курсирует не только на территории России, но и в мире в целом", - говорит она.

Власть Работа власти Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Вакцинация от коронавируса

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