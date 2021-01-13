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13.01.2021 15:31
Рубрика: Общество

Голикова: В большинстве регионов ситуация с коронавирусом стабильна

Текст: Елена Манукиян
Снижение заболеваемости коронавирусом или стабилизация ситуации отмечается в 83 российских регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве в среду, 13 января.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"За последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация ситуации заболеваемости достигло 83, только в двух регионах заболеваемость продолжает расти", - сказала она.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в России

Всего, по словам Голиковой, с начала 2021 года в России выявлено около 285 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, и это более чем на 15% меньше чем за последние две недели 2020 года. Выздоровело за эти дни 274 тысячи человек, а суточный показатель прироста числа заболевших снизился с 19,9 до 15,6 случая на 100 тысяч населения.

Вице-премьер также подчеркнула, что мониторинг ситуации продолжается, и призвала граждан соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию.

Общество Здоровье Власть Работа власти Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

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