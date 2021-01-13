Голикова: В большинстве регионов ситуация с коронавирусом стабильна

Снижение заболеваемости коронавирусом или стабилизация ситуации отмечается в 83 российских регионах. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в правительстве в среду, 13 января.

"За последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация ситуации заболеваемости достигло 83, только в двух регионах заболеваемость продолжает расти", - сказала она.

Всего, по словам Голиковой, с начала 2021 года в России выявлено около 285 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, и это более чем на 15% меньше чем за последние две недели 2020 года. Выздоровело за эти дни 274 тысячи человек, а суточный показатель прироста числа заболевших снизился с 19,9 до 15,6 случая на 100 тысяч населения.

Вице-премьер также подчеркнула, что мониторинг ситуации продолжается, и призвала граждан соблюдать противоэпидемические меры: носить маски, соблюдать социальную дистанцию.