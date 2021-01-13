Особенность работы горнодобытчиков в том, что они наносят вред почве. Обязательная рекультивация этот ущерб минимизирует. Фото: Влад Ушаков

Ямы, траншеи, многометровые отвалы грунта оставляют разработчики полезных ископаемых после геологоразведки или завершения работ на месторождениях Киргизии. По официальным данным, общая площадь нерекультивированных земельных участков сегодня составляет более тысячи гектаров.

С обретением независимости в КР ставку в экономике сделали на горнодобывающую отрасль. На ее долю сегодня приходится 10 процентов ВВП. Добыча полезных ископаемых была и остается самым привлекательным вложением капиталов как для иностранных, так и для местных инвесторов. Учитывая этот повышенный интерес, государство выдало свыше 2400 лицензий на освоение недр.

Но при этом за все три прошедших десятилетия, как отмечают юристы, экономисты и экологи, так и не были разработаны и внедрены четкие правила восстановления земель после закрытия рудников, система административной и уголовной ответственности за уничтожение лесов и пастбищ, загрязнение рек, выведение из севооборота сотен гектаров почвы.

То, что проблема назрела давно и не находит решения до сих пор, признают даже в ведомстве, где выдают разрешения на разработку недр. По словам бывшего зампредседателя Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования КР Карыбека Ибраева, большую тревогу вызывает формальный подход к рекультивации со стороны инвесторов и идущих у них на поводу местных органов власти.

- Этот вопрос очень важен, - рассказал экс-руководитель ведомства. - Если рудные месторождения разрабатываются в течение длительного времени, то добыча сырья для строительных материалов, угля, россыпного золота не требует много лет. В Чаткале есть примеры, когда компании оставляли после себя, как говорится, лунные пейзажи. Это вызывает возмущение у местного населения.

В регионах, богатых полезными ископаемыми, люди все чаще открыто выражают недовольство безнаказанностью разработчиков, которые, опустошив недра, бесследно исчезают либо, в лучшем случае, просто зарывают огромные ямы.

Карыбек Ибраев неслучайно в качестве примера привел Чаткал. Именно этот отдаленный горный район республики стал настоящим "клондайком" для любителей быстрого обогащения. В Чаткальском районе Джалал-Абадской области КР проживает более 20 тысяч человек. А на разработку месторождений, по данным ГКПЭН, выдано свыше 130 лицензий. Среди их обладателей есть немало нарушителей.

В правительстве Киргизии горнодобывающую отрасль курируют несколько ведомств. И если госкомитет выдает лицензии, то Госэкотехинспекция должна следить за работой компаний. При этом и контроль за рекультивацией "пострадавших" земель также возложен на него. Этот орган уполномочен осуществлять, в том числе, плановые и внеплановые проверки наличия технического проекта рекультивации, а также выполнения восстановительных работ в установленные сроки.

Начальник управления по контролю за использованием и охраной земель Айнура Кенжебаева работает в Госэкотехинспекции со дня основания структуры. Лучше нее вряд ли кто-нибудь знает о происходящем.

- Если считать вместе с разрешительными документами, которые были выданы еще при СССР, то это 2,5 тысячи лицензий на разработку месторождений полезных ископаемых, занимающих площадь несколько десятков тысяч гектаров. На сегодняшний день рекультивировано почти 2,5 тысячи гектаров. На некоторых участках восстановление провели с грубыми нарушениями законодательства, - рассказала она.

По словам Айнуры Кенжебаевой, компании, приступая к освоению, как правило, не снимают верхний плодородный слой, который должен быть сохранен до конца разработки. Зачастую они ограничиваются только проведением технической рекультивации - выравниванием раскопанных участков. А вот до биологической части - восстановления верхнего слоя почвы, посадки трав и деревьев - руки у них не доходят.

По данным Госэкотехинспекции, 55 горнодобывающих компаний сегодня входят в число нарушителей, которые не проводили рекультивационные работы. Айнура Кенжебаева призналась, что в ее практике не было ни одного случая полного восстановления нарушенных земель.

За тем, чтобы компании в ходе работ не уничтожили все живое на своем пути, должно следить Госагентство окружающей среды и лесного хозяйства. По словам руководителя ведомства Динары Кутмановой, рекультивацию необходимо проводить обязательно, чтобы минимизировать ущерб и предотвратить возможные природные катастрофы.

- В законе о недрах прописано: после добычи полезных ископаемых участкам земли должно быть возвращено первозданное состояние, - пояснила она.

Однако в реальности все не так. По данным межрегионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, зарегистрированы 22 компании, занимающиеся в Джалал-Абадской области КР добычей драгоценных металлов.

В Ала-Букинском районе и особенно в соседнем с ним Чаткальском золотодобытчики в процессе работы меняют русла рек, вырубают пойменные леса, в целях экономии средств на транспорт отходы производства не вывозят, а складируют тут же. А сами идут дальше - осваивать новые участки. И так километр за километром, оставляя после себя рвы, болота, пустынные пейзажи.

В чем же секрет такой безответственности разработчиков недр и одновременно лояльного отношения к этому надзорных госорганов?

- Некоторые компании сами объявляют себя банкротами и оставляют участки нерекультивированными. Местные органы власти не могут предъявить им претензии, забрать земли, так как при этом за разработчиками остается право владения. Только по истечении трех лет, если началась деградация земель, местные чиновники могут обратиться в суд с иском, чтобы изъять участки, - рассказала Айнура Кенжебаева.

Еще одной причиной, из-за которой трудно привлечь недобросовестных разработчиков к ответу, специалисты считают введение в КР с января 2019 года временного запрета на проведение проверок субъектов предпринимательства. Киргизские власти из года в год продлевают мораторий, чтобы оградить бизнес, создающий рабочие места, от излишней "опеки" контролеров и правоохранительных органов. Однако, как показывает практика, эта защитная мера имеет побочные эффекты.

Но даже когда материалы о нарушениях, например, фальсификации актов о проведении рекультивации, все же поступают в прокуратуру, компании избегают наказания. Уголовные и административные дела по ним открываются, но не известно ни одного факта доведения их до суда.

- Из года в год проблема нерекультивированных земель будет только обостряться, если власти не внесут изменения в законы и нормативно-правовые акты, - считают некоторые чиновники и независимые экологи. Они, в частности, предлагают ввести поэтапную рекультивацию. Не ждать завершения добычи полезных ископаемых и деградации земель, а заставить компании восстановить отработанный участок, прежде чем приступить к освоению следующего. Это предложение касается, в первую очередь, разработки небольших месторождений, которые в совокупности наносят урон окружающей среде не меньше компаний-гигантов.

Между тем



Согласно утвержденному в КР в 2017 году Положению о рекультивации земель, нарушенных в процессе пользования недрами, предусматривается проведение рекультивации в два этапа.



"На первом проводятся работы по планировке, формированию откосов, снятию, транспортировке и нанесению почв и плодородных пород на восстанавливаемые земли, строительству ирригационных и дорожных сетей, специальных гидротехнических сооружений и другие виды работ, связанные с восстановлением ландшафта.



На втором этапе производится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий (биологическая рекультивация) по восстановлению плодородия нарушенных земель (внесение необходимых доз органических и минеральных удобрений, гипсование, посев многолетних бобовых культур и т.д.), методы которых определяются природно-климатическими условиями и целевым использованием земель", - говорится в положении.

"В целях сохранения плодородного слоя почвы и дальнейшего его использования при проведении рекультивационных работ недропользователи, проводящие работы, связанные с нарушением почвенного покрова, обязаны снимать плодородный слой почвы с площади, подлежащей разработке и строительству объектов, хранить и впоследствии наносить его на рекультивируемые земли", - указывается в документе.