Госстандарт назвал победителей конкурса лучших товаров Беларуси в 2020 году

Госстандарт Беларуси назвал победителей конкурса лучших товаров страны в 2020 году. Лауреатами признан 261 товар, выпускаемый 171 организацией республики, сообщает БЕЛТА.

Награда "Лучший в отрасли" присуждена 11 организациям, чья продукция широко известна и в России. Это, например, Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Волковысский мясокомбинат, "Коммунарка", Брестский ликеро-водочный завод "Белалко", ОАО "Минск Кристалл", "Белорусская кожевенно-обувная компания "Марко", Минский тракторный завод...

Диплома "Стабильное качество" удостоены 42 организации, в их числе "Савушкин продукт", Полоцкий молочный комбинат, "Беллакт", "Мозырские молочные продукты", Туровский молочный комбинат, "Бабушкина крынка", Калинковичский молочный комбинат, Гомельский ликеро-водочный завод "Радамир", филиал ОАО "Берестейский пекарь" Ганцевичский хлебозавод, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, "Гомсельмаш", ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания", "Могилевлифтмаш", Гомельский химический завод и другие.

Организациям, товары которых удостоены звания лауреата, будут вручены дипломы и предоставлено право размещения логотипа конкурса на товарах и их упаковке, а также в документации и рекламных материалах.