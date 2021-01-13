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13.01.2021 22:09
Рубрика: Спорт

Хореограф группы Тутберизде вызвал Плющенко на бой

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Хореограф Алексей Железняков вызвал на бой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Последний вызов принял.

Непростые взаимоотношения между группой Этери Тутберидзе и Академии Евгения Плющенко ни для кого не секрет. Но в среду двукратный чемпион ОИ получил из стана конкурентов вызов на настоящую дуэль. Это сделал в соцсетях хореограф из команды Тутберидзе.

На своей странице "ВКонтакте" он опубликовал соответствующее сообщение.

"Как вы думаете, если я вызову господина Плющенко на дуэль? Будем драться без правил. На ринге без прекрас. Давай Жень, не трухуй. Десятое колесо требует дуэли. Думаю, ты просто пасанёшь, как обычно, и придумаешь [3007-ю] отмазку", - написал Железняков.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
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Сам Плющенко признался, что не боится поединка и готов его организовать. При этом двукратный олимпийский чемпион выразил сомнение, что этот вызов был написан в трезвом уме.

"Если хочет какой-то официальный бой - с удовольствием побьюсь с ним. Хочет бои без правил - сделаем бои без правил. Можем организовать зал. Без перчаток, с перчатками - как угодно, я здесь открыт. Правда, я даже не знаю, как он [Алексей Железняков] выглядит. Но с удовольствием приму бой", - заявил Плющенко Sport24.

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