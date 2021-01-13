Япония закрыла въезд для иностранцев

Японское правительство приняло решение ограничить въезд на территорию страны для всех иностранцев на фоне осложнения эпидемиологической обстановки, сообщает телерадиокомпания NHK. Причиной такого шага стали фиксируемые во многих зарубежных государствах случаи заражения новым штаммом коронавируса.

Ранее японские власти продолжали принимать бизнес-миссии из одиннадцати стран, среди которых, к примеру, Китай, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам. Официальный Токио таким образом пытался поддержать деловую активность предпринимателей. Однако развитие ситуации с распространением инфекции заставило отменить послабления в отношении прибывающих на архипелаг иностранных граждан.

В Японии число заразившихся COVID-19 уже превысило 300 тысяч человек. Премьер-министр Ёсихидэ Суга сегодня должен объявить о расширении зоны режима ЧС до одиннадцати регионов. Кроме Токио и соседних со столичным мегаполисом префектурах Сайтама, Тиба и Канагава, особые меры будут действовать в городах Осака и Киото, а также префектурах Хёго, Айти, Гифу, Фукуока и Тотиги.