Юрий Семин станет тренером-консультантом клуба "Красава"

Экс-главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин будет тренером-консультантом футбольного клуба "Красава", который основал бывший футболист Евгений Савин.

Об этом Савин сообщил на своей странице в Instagram. "Юрий Павлович будет тренером-консультантом в футбольном клубе "Красава". Все просмотры, контрольные матчи и игры чемпионата будут проходить под его опытным взглядом. Круто, что с таким опытом и бэкграундом у него осталось огромное желание помогать молодым", - написал Савин.

Эту информацию подтвердил и сам Семин. Он рассказал о том, что поддерживает желание Савина искать молодых перспективных игроков, которые на этом этапе карьеры признаны бесперспективными крупными клубами.

"У Жени Савина очень хорошие мысли, хорошие идеи касаемо развития молодых талантов. Поэтому я буду ему помогать. Буду консультировать тренерский штаб клуба Жени Савина", - цитирует Семина Sport24.

Клуб "Красава" планирует выступать в ПФЛ. По идее создателя команды в нем должный выступать игроки не старше 21 года, которые получат возможность проявить себя.