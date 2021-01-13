Израиль нанес самый смертоносный авиаудар по территории Сирии с 2011 года

В результате авиаудара Израиля по востоку Сирии погибли 57 сирийских военнослужащих и иранских ополченцев. Это было самое смертоносное воздушное нападение израильских ВВС с начала вооруженного конфликта в Сирии, который продолжается с марта 2011 года. Официальное сирийское информационное агентство Sana сообщило, что "израильский противник осуществил воздушную атаку на город Дейр-эз-Зор и район Альбу-Камаль", добавив, что "результаты агрессии в настоящее время проверяются". Представитель израильской армии от комментариев отказался.

В результате ночных рейдов на склады оружия и военные позиции погибли по меньшей мере 14 сирийских военных, 16 иранских ополченцев и 11 афганских членов проиранской шиитской бригады Фатимидов ("Фатимиюн"), сообщает Сирийский наблюдательный центр по правам человека. Национальность остальных 16 человек, погибших в результате авиаударов, выясняется. За несколько дней до ударов бригада Фатимидов перевезла партию оружия иранского производства в восточную Сирию из соседнего Ирака. Прошло меньше недели с момента последней волны израильских ударов по Сирии. В прошлый четверг Израиль нанес удар по позициям на юге и южных окраинах Дамаска, убив трех иранских ополченцев, уточняет Guardian.

С момента начала гражданской войны в 2011 году Израиль нанес сотни воздушных и ракетных ударов по Сирии, нацелившись на иранские и ливанские силы "Хезболлы", а также сирийские правительственные войска. Согласно ежегодному отчету, опубликованному военными ЦАХАЛ, в 2020 году Израиль поразил около 50 целей в Сирии. Наблюдатели предупредили, что Дональд Трамп и Израиль могут повысить ставки против Ирана и его региональных союзников в последние дни президентства нынешнего главы Белого дома. "В последние дни правления администрации Трампа Нетаньяху попытается нанести как можно больший ущерб усилиям КСИР в Сирии до того, как Байден вступит в должность", - сказал Николас Герас из американского Института изучения войны, имея в виду Корпус Стражей Исламской революции.