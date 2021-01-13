Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Оберхофе

После небольшой паузы в Оберхофе продолжились соревнования за Кубок мира по биатлону. В среду биатлонисты выявляли сильнейшего в спринтерской гонке на 10 км с двумя огневыми рубежами.

Лучше остальных с трассой справился норвежец Йоханнес Бе, показавший результат 24 минуты 43,6 секунды. Победитель не допустил ни одного промаха.

Второе место занял другой представитель сборной Норвегии Стурла Легрейд, уступивший победителю 12,4 секунды. Третий результат у немца Арнда Пайффера. Он тоже не допустил промахов, но на трассе уступил 27,9 секунды.

В десятку сильнейших попал всего один представитель сборной России - Матвей Елисеев. Он не допустил промахов, но ходом проиграл 47,5 секунды.

Эдуард Латыпов стал 15-м, Александр Логинов - 21-й, Кирилл Стрельцов - 30-й, Евгений Гараничев - 44-й, а Игорь Малиновский - 92-й.

В четверг состоится женская спринтерская гонка.