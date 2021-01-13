Документы

Как белорусу подтвердить статус налогового резидента в России?

"Весь прошлый год жила и работала в России. Хочу подтвердить статус налогового резидента в России. Какие документы для этого нужны? Полина Д.".

Документ, подтверждающий статус налогового резидента, можно получить в Федеральной налоговой службе России. Для этого необходимо направить заявление о представлении вам соответствующего документа. Сделать это можно через интерактивный сервис ФНС России, обратившись лично в экспедицию ФНС России по адресу: г. Москва, улица Неглинная, дом 23, или по почте по адресу МИ ФНС России по ЦОД: 125373, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3. К заявлению желательно приложить копии документов, подтверждающих ваше пребывание в России в этот период. Это может быть табель учета рабочего времени, справка из учебного заведения, справка, полученная по месту проживания в России. Также подойдут документы об оплате коммунальных услуг, особенно начисляемых по количеству проживающих. Это могут быть проездные документы внутри РФ, документы, подтверждающие траты, производимые в РФ при личном присутствии.

Кошелек

Как белорусу взять кредит на покупку авто в России?

"Сейчас работаю и проживаю в России, сам из Беларуси. В ближайшее время возвращаться домой не планирую. Встал вопрос о покупке автомобиля. Могу ли я взять кредит на покупку новой машины в России? Антон Б".

Автокредитование для белорусов имеет свои особенности. Оно не ограничено государством, а зависит лишь от индивидуальных правил в каждом банке. Дело в том, что кредит на автомобиль считается крупным кредитованием, как и ипотека. Но ипотеку банки кредитуют охотнее. И квартира, и машина до окончания выплаты кредита находятся в собственности у банка, но с автомобилем больше рисков. Квартира, в отличие от машины, не может покинуть территорию России. Поэтому, например, для покупки автомобиля в кредит недостаточно временной регистрации, необходимо иметь либо разрешение на временное проживание, либо вид на жительство. Вам потребуется доказать свою платежеспособность. Важным условием является наличие стажа не менее года, отсутствие действующих кредитов, а также возраст от 21 года до 65 лет. Как правило, при выдаче кредита на покупку машины у белорусов просят поручителей - граждан РФ. В банке скорее всего вам установят максимальный процент и потребуют обязательный взнос не менее 40 процентов от стоимости авто. Необходимо оформить полис КАСКО, застраховать свою жизнь, здоровье и риски неуплаты по долгам.