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13.01.2021 17:49
Рубрика: Экономика

Как вернуть привычные связи в бизнесе и других сферах жизни, расскажут на Гайдаровском форуме

С началом пандемии COVID-19 из-за угрозы коронавируса по всей планете люди стали воспринимать друг друга как источник заражения. Отчужденность нарастала как невольно (обязательная самоизоляция), так и по доброй воле - в силу психологических причин. Растут барьеры во всех сферах жизни, рушатся связи в торговле, научно-техническом сотрудничестве, культурном обмене, туризме. Уже много десятилетий так остро не вставал вопрос преодоления разрыва между людьми, сохранения и установления новых связей.

Как вернуть прежнюю связность мира и что могут сделать в этом направлении государственные институты, бизнес и общественные организации - об этом будет идти речь в ходе экспертной дискуссии "Экономика доверия", которая состоится во второй день Гайдаровского форума - 2021.

Справка:

Гайдаровский форум "Россия и мир после пандемии" проходит 14 и 15 января в Президентской академии. По традиции форум открывает деловую повестку года в России. В 2021 году масштабное мероприятие проходит в гибридном формате - онлайн и офлайн.

Организаторы Гайдаровского форума 2021 - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

"Российская газета" является "Стратегическим информационным партнером".

Экономика Гайдаровский форум

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