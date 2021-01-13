Какие загадки добавил ученым самый далекий квазар во Вселенной

Самый далекий из видимых квазаров в созвездии Эридана, у которого в его центре только черная дыра почти в 1,6 миллиарда раз тяжелее Солнца, удалось определить астрономам из университета Аризоны на юго-западе США. Стоит пояснить, что современная наука доказала, что именно квазары представляют собой активные ядра галактик на ранних этапах их развития.

Статью с описанием находки, которую ученые наблюдали в том состоянии, в котором она находилась, когда Вселенной было каких-то 670 миллионов лет, принята к публикации Astrophysical Journal Letters.

Прежде всего, по утверждению экспертов, находящийся примерно в 13 миллиардах световых лет от нашей планеты квазар является существенным доказательством того, как первые сверхмассивные черные дыры повлияли на свои галактики. Ведь именно квазары, которые считаются самыми яркими объектами в центрах некоторых галактик, состоят из сверхмассивной черной дыры, окруженной диском горячей плазмы.

Находка ученых, которая была обнаружена с помощью телескопов из нескольких обсерваторий, получила название J0313-1806. Она, полагают астрономы, находится на 20 миллионов световых лет дальше, чем предыдущий "рекордсмен". Важно, по мнению специалистов, что "существование такой огромной сверхмассивной черной дыры, появившейся после Большого взрыва, поможет нам разгадать тайну происхождения сверхмассивных черных дыр".

В то же время, настолько огромная черная дыра, по версии исследователей, никак не могла образоваться из коллапсирующей звезды, как это, например, происходит с небольшими черными дырами. Вместо этого квазар должен был образоваться из черной дыры более чем в 10 000 раз массивнее Солнца, которая могла появиться в результате коллапса огромного количества газа под действием собственной гравитации.

Квазар, уточняют астрономы, выбрасывает перегретый газ, который движется со скоростью, равной одной пятой скорости света. Этот "квазарный ветер" может в конечном итоге замедлить звездообразование в своей галактике, которая в настоящее время, кажется, производит новые звезды примерно в двести раз быстрее, чем Млечный Путь, несмотря на то, что та галактика почти в десять раз меньше нашей.

Именно дальнейшие наблюдения с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, рассчитывают ученые, должны помочь разобраться в вопросе, как формировались подобные огромные квазары.