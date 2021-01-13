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13.01.2021 00:10
Рубрика: Общество

В ответе за тех, кого наградили

Какой праздник для журналиста главный?
Текст: Лариса Ионова (редактор филиала "Российской газеты" в Ростове-на-Дону)
Российская газета - Федеральный выпуск № 3(8354)
День печати уже почти 30 лет мы отмечаем 13 января, а не 5 мая, как в СССР. Что изменилось за эти годы? Дистанция какого размера между этими датами?
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В бытность моего отчима, Юрия Вениаминовича Егина, замечательного камчатского журналиста, День печати в профессиональной среде был главным праздником, поважнее даже Нового года. Собирался коллектив "Камчатской правды", где каждый блистал остроумием и талантом.

Фото: Лариса Ионова
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А еще в этот день всегда была так называемая официальная часть, когда на сцену поднимались представители самых разных ведомств и торжественно награждали лучших журналистов почетными грамотами, дипломами и даже памятными подарками.

Тот День печати отмечался 5 мая - именно в этот день в 1912 году в свет вышел первый номер партийной газеты "Правда". "Правда" была сильна тем, что не скрывала свою принадлежность к учредителю - ЦК КПСС. Никому в голову не приходило сомневаться, что именно она пишет, и с какой позиции пишет, тоже было прозрачно понятно.

Но грянула перестройка и пришла гласность. Когда уже можно было говорить не только то, что говорить можно. Кардинально менялась система. Перестройка коснулась и главного праздника журналистов: в декабре 1991 года День печати перенесли с 5 мая на 13 января, ведь отечественная журналистика началась далеко не с "Правды", а гораздо раньше - с первой российской печатной газеты "Ведомости".

Указ о ее создании издал 16 декабря 1702 года сам государь Петр I, обозначивший цель газеты - для "извещения оной о заграничных и внутренних происшествиях...". И 13 января 1703 года вышел первый номер новой газеты - в честь этого и новая дата праздника.

Но что сегодня означает этот день? Торжественные собрания трансформировались в балы прессы. А суть та же - журналистам раздают награды и осыпают почестями. Говорят слова о справедливости, о мужестве и о честности. О профессионализме и мастерстве. И все бы хорошо. Только на следующий день некоторые чиновники почему-то об этих словах забывают...

У Елены Пивоваровой, снятой без объяснения причин с должности главного редактора маленькой городской газеты "Вперед", таких грамот не счесть.

Буквально в канун нынешнего Дня печати на заседании суда, где Елена пытается восстановить себя на прежнем месте работы, свое имя и репутацию, судья минут пять перебирала всю стопку наград.

Здесь и "Благодарность" бывшего главы Батайска Валерия Путилина, и диплом "За значительный вклад в социально-экономическое развитие города" нынешнего главы администрации Геннадия Павлятенко, благодарности практически всех органов власти Батайска, и благодарственное письмо "За значительный вклад в развитие средств массовой информации Ростовской области, формирование единого медиапространства региона и многолетний добросовестный труд" от губернатора, и диплом победителя конкурса "Главный редактор года", и Знак отличия "Золотого фонда прессы-2020" от Совета Федерации - все не перечислить.

Батайский суд провел первое заседание по делу бывшего главреда газеты "Вперед"

Но как только журналист попадает в опалу, становится неудобным, все его заслуги мгновенно забываются, и никто из "благодарных" не то что руки не подаст - даже разобраться не пытается, чем же "проштрафился" лауреат, недавно отмеченный за профессионализм и принципиальность.

Поэтому нельзя превращать праздник в дежурную раздачу призов. Потому что мы в ответе за тех, кого наградили...

Отказ от празднования дня рождения партийной "Правды" символизировал собой свободу, возможность СМИ выражать то, что думают граждане и что их волнует. Газета как зеркало отражает то, что происходит в обществе, нравится это иным чиновникам или нет.

Но что мы видим в батайской истории? Мы видим попытку местных чиновников вернуть прессу в положение винтика партийной машины. Более того, им даже кажется, что городская пресса становится их собственностью.

Пандемия чиновничьей суеты и бюрократического зуда приобретает все более массовый характер - особенно в регионах, с их маленькими удельными княжествами-ханжествами.

И начинает им казаться, что это их собственные деньги, собственная газета

Когда маленькие начальники разной масти, оказавшиеся волею судьбы у государственной казны, с правом распределения денег, начинают забывать, что эти средства взяты из скромных бюджетов обычных горожан; и начинает им казаться, что это их собственные деньги, собственная газета, а слово "учредитель" волшебным образом делает их единоличным собственником газеты.

Общество СМИ и соцсети

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