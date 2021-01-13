Карякин выиграл 10-й этап "Дакара" в классе мотовездеходов

Российский пилот Сергей Карякин выиграл десятый этап ралли-марафона "Дакар" в классе мотовездеходов.

Карякин, выступающий за команду SNAG Racing, быстрее всех преодолел дистанцию 342 км за 3 часа 31 минуту 17 секунд. Он опередил показавшего второй результат американца Остина Джонса на 29 секунд. Польский пилот Михал Гочал финишировал с третьим результатом.

В генеральной квалификации первое место занимает представитель Чили Франсиско Лопес Контардо. Джонс проигрывает 10 минут и 13 секунд. Польский гонщик Арон Домжала - третий с отставанием на 42 минуты и 41 секунду.

Карякин уступает лидеру 10 часов 15 минут 18 секунд.