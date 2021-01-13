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13.01.2021 21:07
Рубрика: Экономика

Расселение не пошатнулось

Некачественных домов для переезда из аварийного жилья стало меньше
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8356)
В 12 регионах для переселенцев из аварийных домов строят некачественное жилье или строят с задержками, а в ряде других - в домах, которые лучше снести из-за ветхости, проводят капремонт. Это показали проверки Фонда содействия реформированию ЖКХ в 2020 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Тема некачественного жилья для переселения из аварийных домов, к сожалению, еще остается актуальной, отмечает председатель набсовета фонда Сергей Степашин. "Но мы над этим работаем. Каждый дом, в котором есть какие-либо недочеты по качеству, стоит на контроле фонда. Мы следим за ситуацией, плотно взаимодействуем с органами исполнительной власти, правоохранительными органами. Статистика по недоделкам сокращается. В начале июля 2020 года в наш реестр обращений по вопросам качества жилья было включено 253 дома, на конец декабря - уже 157. И конечно, нужно работать над тем, чтобы не устранять недочеты в уже построенных домах, а исключить такую ситуацию вообще", - сказал он.

Нарушения качества или сроков возведения фонд обнаружил в 2020 году на 25 стройках в 12 регионах, среди них Дагестан, Крым, Якутия, Пермский край, Архангельская, Кировская, Московская области и др. Одному из застройщиков в Якутии временно запрещено заниматься строительством. Каждый десятый из осмотренных специалистами фонда построенных домов (38 из 351) имеет значительные строительные дефекты.

Из 351 осмотренного дома 38 имеют значительные строительные дефекты

В ряде городов на аукционах по приобретению жилья не оговаривались требования к его оснащению и отделке (Алтайский, Красноярский края, Кемеровская, Тамбовская области), к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению (Кемеровская, Мурманская области, ХМАО). На Чукотке квартиры были куплены в доме с деревянным каркасом и СИП-панелями, что не рекомендовано минстроем. До сих пор не приведены в нормативное состояние 99 домов с недостатками, куда переселяли граждан из аварийного жилья еще по первой программе (когда расселялись здания, признанные аварийными до 2012 года), отмечает координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина. ОНФ принимал участие в мониторинге вместе с фондом. В Псковской области людей переселяли в дома без коммунальных услуг, сейчас ОНФ добивается признания их непригодными для проживания. В Ивановской области на болоте построили "качающиеся дома" - здания неустойчивы, туда даже опасаются приезжать сотрудники МЧС в случае пожара. "Поэтому мы настаиваем, чтобы в приемке новых домов, актов выполненных работ обязательно принимали участие сотрудники МЧС, органов соцзащиты и другие специалисты", - отмечает Калинина.

В 10 регионах затягиваются сроки переселения. Одна из причин - некачественный анализ рынка жилья и, как следствие, появление позже необходимости в дополнительных средствах на оплату разницы между рыночной стоимостью квартир и предусмотренной программой. В Ингушетии, Крыму, Тыве и Севастополе так и не были приняты меры для скорейшего завершения программ переселения прошлых лет. Якутия и Самарская область были оштрафованы на 500 тысяч рублей за предоставление недостоверной информации о выполнении программ переселения.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Компании Госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ

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