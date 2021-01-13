Киргизия намерена самостоятельно осваивать одно из крупнейших месторождений железа в мире - Жетим-Тоо, расположенное в Нарынской области. С таким заявлением выступили высокопоставленные чиновники. Они не исключают, что инвестиции в проект привлекут из государственных источников.

Вопрос разработки месторождения время от времени поднимается в КР в течение двадцати последних лет. Судьба Жетим-Тоо вновь стала одной из горячо обсуждаемых в Киргизии тем в связи с ростом внешнего долга. Перед новогодними праздниками в республике начали муссироваться слухи о возможной передаче контроля над месторождением иностранным кредиторам. Представителям властей пришлось выступить с опровержением.

- Месторождение полностью принадлежит республике, - сообщил глава Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Жыргалбек Сагынбаев. - Правительство не намерено привлекать иностранных инвесторов. Мы хотим разрабатывать его сами, сил для этого хватит. Возможно, обратимся за финансированием проекта к Национальному банку или Российско-Киргизскому фонду развития.

По словам руководителя пресс-службы аппарата главы государства Нургазы Анаркулова, никакая иностранная компания не владеет правами на разведку или разработку Жетим-Тоо. Самостоятельное освоение месторождения позволит республике создать новое крупное промышленное предприятие в Нарынской области, а также более тысячи рабочих мест непосредственно на руднике и около трех тысяч - на сопутствующих производствах. Прибыль от работы рудника предполагается направить на различные социальные программы и погашение внешнего долга.

- Это месторождение - самое крупное в республике по ресурсам черных и цветных металлов, - подчеркнул он. - Предварительные запасы железной руды по одному из перспективных участков - Дангы - составляют 539 миллионов тонн. Государство планирует самостоятельно разрабатывать месторождение, для чего будет создана отдельная государственная компания.

Согласно предварительным оценкам, разработка месторождения будет вестись поэтапно в течение 55 лет. В первую очередь в Киргизии намерены освоить участок Дангы, который может приносить казне прибыль более чем в 200 миллионов долларов в год. Для запуска же проекта требуется около 300 миллионов.

Досье "РГ"



Запасы руды на месторождении Жетим-Тоо оцениваются более чем в 3,3 миллиарда тонн. Само оно находится на высокогорье и имеет протяженность около сорока километров. Специалисты разделяют месторождение на шесть участков - Айран суу, Дангы, Курменты, Молдобаши, Телеке и Туюк Суу. Большая их часть расположена в труднодоступной местности. Исключение представляет северный участок Дангы. Ближайший поселок находится в 25 километрах от месторождения.