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13.01.2021 23:11
Рубрика: Спорт

Рокировка на скамейке

Экс-тренер "Динамо" Новиков возглавил клуб ФНЛ
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск № 5(8356)
Бывший главный тренер московского "Динамо" Кирилл Новиков возглавил нижнекамский "Нефтехимик", выступающий в Футбольной национальной лиге (ФНЛ - второй по силе дивизион чемпионата России).

Срок соглашения с Новиковым не сообщается. На этом посту он сменил Юрия Уткульбаева, который покинул команду в декабре.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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Новиков был отправлен в отставку из "Динамо" в сентябре прошлого года после серии неудач. Тренировал он "бело-голубых" с октября 2019 года и поначалу москвичи показывали при нем неплохие результаты. По итогам дебютного сезона у руля команды Кирилл Александрович вывел ее в еврокубки. Однако в квалификации Лиги Европы динамовцы сенсационно уступили тбилисскому "Локомотиву". Что касается "Нефтехимика", то после 26 матчей в ФНЛ команда занимает восьмое место, имея в своем активе 40 очков.

Тем временем из отпуска вышел столичный "Спартак". Накануне футболисты прошли медосмотр перед вылетом на первые зимние сборы в Абу-Даби. В Эмиратах присоединиться к "красно-белым" должен новичок команды - бывший полузащитник ПСВ Йоррит Хендрикс.

Ранее клуб из Эйндховена подтвердил договоренность со "Спартаком" по трансферу игрока. "Большая часть моей жизни посвящена ПСВ. Я горжусь этим и остаюсь настоящим болельщиком клуба. С нетерпением жду нового приключения в топ-команде в условиях сильного чемпионата", - сказал Хендрикс в интервью сайту ПСВ.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

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