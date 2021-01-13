Китай готов помогать странам Африки

Посещение стран Африки с визитом - это неизменная дипломатическая традиция Китая в течение 31 года. Министр иностранных дел Китая не нарушил ее и в нынешнем году, не взирая пандемию COVID-19. Это в полной мере демонстрирует настоящую дружбу государств и их готовность совместного преодоления временных трудностей.

В ходе пятидневного визита китайский политик вместе со своими коллегами достигли консенсуса и подписали ряд соглашений по противостоянию коронавирусу, восстановлению производства и работы важных совместных проектов, реализации инициативы "Один пояс и один путь" и укреплению координации позиций по международным и региональным делам.

В минувшем 2020 году Китай и страны Африки служили примером совместного противостоянию коронавирусу для международного сообщества. Председатель КНР Си Цзиньпин многократно проводил телефонные разговоры с лидерами стран Африки. По его инициативе организовали специальный саммит по противоэпидемической солидарности. Китай оказал 53 африканским странам и Африканскому Союзу помощь и поддержку в борьбе с инфекцией.

С учетом серьезной противоэпидемической ситуации китайская сторона в этот раз вновь заявила, что продолжит отправить в Африку медицинские бригады и противоэпидемические материалы, и проводить сотрудничество в области вакцинации.

10 января на Сейшельских Островах начали прививать от коронавируса. Президент Вавел Рамкалаван первым испробовал на себе медицинский биологический препарат, разработанный китайской фармкомпанией Sinopharm. Это еще одно красочное доказательство взаимного доверия, развенчивающее вздорные слухи западных стран о так называемом "Расширении геополитического влияния Китая в Африке на фоне пандемии COVID-19".

Сейчас перед странами Африки стоят большие проблемы: коронавирусная инфекция и, как следствие, экономический спад. Как истинный близкий друг, Китай поддерживает ускорение шагов, которые предпринимают на Африканском континенте, на пути восстановления экономики. С одной стороны, Китай неоднократно выступает на международной арене, поддерживая Африку, и прилагает активные усилия для облегчения ее долгового бремени вместе с другими членами G20. С другой стороны, Китай уделяет большое внимание укреплению координации со странами Африки в целях того, чтобы упорядоченно стимулировать восстановление производства важных проектов сотрудничества на территории континента, чтобы ускорить темпы совместного строительства "Одного пояса и одного пути".

Стоит отметить, что во время нынешнего визита главы МИД КНР Ван И по ряду стран Африки, был подписан меморандум о взаимопонимании с Демократической Республикой Конго и Ботсваной в совместном строительстве "Одного пояса и одного пути". К этому времени, насчитывается всего 46 африканских стран, принявших участие в реализации интеграционной инициативы. Кроме того, Китай выдвинул предложения для совместного строительства "Одного пояса и одного пути" по четырем направлениям, а именно, помогать странам Африки в укреплении взаимосвязанности, поддерживать в создании зон свободной торговли, содействовать процессу индустриализации и усиливать сотрудничество в области научно-технических инноваций.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари на днях отметил, что в то время, когда в стране имеется серьезный дефицит в области инфраструктуры, невозможно говорить о продолжительном развитии. "Очень благодарю Китай за эффективную поддержку в улучшении инфраструктуры, включая железные и автомобильные дороги, электроснабжение, национальную оборону и др." Эта сердечная речь отражает общий настрой африканских государств.

Следует указать, что китайско-африканское сотрудничество прозрачно, оно не носит инклюзивный характер. Китай готов активно содействовать трехстороннему или многостороннему сотрудничеству на основе уважения воли африканских стран, и таким образом играть созидательную роль в укреплении мира и развития на территории Африки.

В новом 2021 году Китай будет и впредь придерживаться принципов "надежности и искренности", укреплять стратегическое взаимодействие со странами Африки в пользу всестороннего повышения уровня и качества сотрудничества. Возникает резонный вопрос западным политикам, которые фабрикуют слухи о прекращении китайско-африканского сотрудничества, какую выгоду они преследуют, что несут, кроме лжи и подрывной деятельности?!