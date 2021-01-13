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13.01.2021 15:25
Рубрика: Культура

Раскрыта тайна создания "Книги Судного дня"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Великобритании ученые обнародовали новые выводы, сделанные по мотивам оригинального исследования "Книги Судного дня" (Domesday). Исследователи представили новую интерпретацию создания записей о завоевании Англии, сделанных по приказу Вильгельма Завоевателя в 1086 году.

Фото: iStock
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Исследование опубликовано в издании English Historical Review, а краткий отчет о нем на своем сайте представил Оксфордский университет. "Книга Судного дня" является одним из главных письменных источников, засвидетельствовавших важный момент в истории Англии.

До сих пор считалось, что на его создание ушло не менее девяти месяцев. По сути, это была статистическая, инвентаризационная книга. Вильгельм Завоеватель, покоривший Англию в 1086 году, приказал подсчитать буквально все, что имелось в его новых владениях, и сделать соответствующие записи.

В новом исследовании эксперты детально изучили самую раннюю сохранившуюся рукопись этого обзора. В результате они пришли к выводу, что "Книга Судного дня" была гораздо более эффективным и сложным документом, чем считалось ранее. Они установили, что первый набросок этого древнего исследования, охватившего территорию Англии к югу от реки Тис, был сделан с поразительно высокой скоростью - всего за 100 дней.

Только после появления этого первого документа стартовала глобальная работа, которая была разделена на три этапа. Причем новые обзоры были детализированы. Каждый из них был тщательно разработан для достижения конкретных финансовых и политических целей.

По мнению авторов нового исследования, знаменитая "Книга Судного дня" была не более чем одним из нескольких результатов этого масштабного процесса. Они считают, что это, возможно, было первое систематическое использование столь большого объема данных в истории Великобритании.

Фото: Maria Eugenia Maldonado Vite, INAH
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"Книга Судного дня" одновременно является одним из самых известных и загадочных документов средневековой Англии, - говорит ведущий автор работы, доктор Стивен Бакстер, профессор истории средневековья Оксфордского университета. - Причины и процессы, лежащие в основе его создания, на протяжении столетий были предметом споров среди историков. Это новое исследование, основанное на самой ранней из сохранившихся рукописей, показывает, что обзор был составлен на удивление быстро и затем использовался как современная база данных, где данные вводятся в одном формате и могут быть извлечены в других форматах для конкретных целей".

Добавим, что исследованная рукопись содержит отдельные тексты, написанные несколькими писцами. Они работали под мощным давлением сверху все лето 1086 года. Впервые текст этой рукописи был издан в 1816 году, после чего не раз переиздавался. Причем всегда считалось, что он был составлен одним автором.

И только теперь группа специалистов во главе с учеными из Оксфордского университета и Королевского колледжа Лондона установила, что отдельные главы этой рукописи писали разные люди, трудившиеся бок о бок. Характер текста свидетельствует о том, что они тесно сотрудничали друг с другом, сверяли данные и, вероятно, даже опирались на одни и те же источники.

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